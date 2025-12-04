Valtellina, elicottero precipita con quattro persone a bordo: ricerche in corso





Questa mattina, 4 dicembre, un elicottero è precipitato nella zona della Valtellina, precisamente sopra la località Le Prese, nel comune di Lanzada. L’allerta è stata lanciata alle 8:35, quando il velivolo è stato visto cadere. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente, mobilitando diverse squadre per le operazioni di soccorso. In una nota ufficiale, i vigili del fuoco hanno comunicato: “Al momento non si hanno notizie delle condizioni dei quattro occupanti”.





Secondo le prime informazioni disponibili, l’elicottero era impegnato in lavori di ripristino a seguito di una frana che aveva colpito la Valmalenco. Durante le operazioni, il velivolo avrebbe urtato uno sperone di roccia, causando la caduta. Le notizie sulle condizioni dei passeggeri sono ancora frammentarie, ma alcuni rapporti suggeriscono che potrebbero essere scampati allo schianto.

Il luogo dell’incidente è descritto come molto impervio, complicando le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco, insieme ad altri soccorritori, stanno lavorando per raggiungere i resti dell’elicottero e valutare la situazione. Le operazioni di recupero sono rese difficili dalle condizioni del terreno e dalla posizione remota del luogo.



