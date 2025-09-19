Vannacci attacca Matteo Ricci: ecco i voti a Bruxelles contro l’Italia e la sua regione

Matteo Ricci, attualmente europarlamentare tra le fila dei Socialisti, è stato designato come candidato alla presidenza della Regione Marche per le elezioni del 28 e 29 settembre. Durante il suo mandato in Europa, ha partecipato a numerose votazioni, ma ha suscitato critiche per alcune sue posizioni che, secondo i suoi oppositori, non riflettono l’interesse della sua regione e del paese. Un esponente della Lega, Roberto Vannacci, ha attaccato frontalmente Ricci durante un comizio alla Mole Vanvitelliana di Ancona, evidenziando ciò che considera le sue scelte sbagliate a Bruxelles.





Vannacci, vice segretario della Lega, è stato accolto con entusiasmo da sostenitori e curiosi, molti dei quali portavano il suo libro, “Il Mondo al Contrario”. Sul palco, ha tenuto un discorso di oltre un’ora in cui ha criticato le politiche europee in materia di immigrazione, ambiente e difesa. “Dal green deal al riarmo, fino alle politiche sull’immigrazione, è tutto sbagliato. Il mondo, per colpa loro, continua ad andare al contrario”, ha affermato il generale, sottolineando le sue riserve sulle decisioni di Ricci e della compagine socialdemocratica.

Insieme a Vannacci erano presenti altri esponenti della Lega, tra cui la segretaria regionale Giorgia Latini e il commissario provinciale di Fermo, Mauro Lucentini. Latini ha espresso l’intenzione del partito di rafforzare la propria presenza nella giunta regionale, dichiarando: “Puntiamo a essere il secondo partito della coalizione e a confermare la presenza importante nella giunta Acquaroli. Avevamo tre assessori e vogliamo di nuovo questo numero”. L’ambizione del partito è evidente, con Vannacci che ha addirittura esagerato affermando di voler raggiungere il 90% delle preferenze nelle prossime elezioni.

Durante il comizio, Vannacci ha utilizzato un linguaggio militare per enfatizzare la determinazione della Lega. “Ogni vittoria o sconfitta conta, anche nelle Marche. E noi non arretreremo neanche di un metro”, ha dichiarato, cercando di galvanizzare i suoi sostenitori. Ha anche fatto riferimento alla storia locale, ricordando come il generale Luigi Rizzo fosse partito da Ancona e come la città avesse accolto profughi nel passato.

L’argomento del voto è stato al centro del discorso di Vannacci, che ha esortato il pubblico a riflettere attentamente sulla scelta che si apprestano a fare. “Dovrete scegliere cosa votare, a chi dare in mano le chiavi della vostra regione e di casa vostra. È meglio che sappiate a cosa andrete incontro, se farete la scelta sbagliata”, ha avvertito. Ha inoltre criticato l’Unione Europea, affermando che ha poca influenza nelle trattative per la pace in Ucraina, sostenendo che solo Trump e Putin stiano effettivamente parlando di pace. “A Bruxelles noi votiamo contro la guerra e il riarmo, in modo diretto e non subdolo, a differenza di quello che fanno Ricci e i suoi”, ha aggiunto.

In merito all’immigrazione, Vannacci ha accusato la sinistra di voler “riempire il paese di disperati”. Ha proposto misure drastiche, come la costruzione di muri e l’installazione di telecamere per garantire la sicurezza. “Noi abbiamo proposto di erigere muri, telecamere, servizi di sicurezza, ma loro hanno votato no”, ha affermato, evidenziando una netta opposizione alle politiche attuali.

Prima del comizio, Vannacci ha visitato alcune aziende locali e un allevamento di pastori tedeschi a Agugliano. Rispondendo a domande sui recenti eventi di cronaca, come l’uccisione di un cane da parte di un poliziotto ad Ancona, ha commentato: “Non conosco l’episodio ma, se l’animale diventa un pericolo, a estremi rischi si risponde con estremi rimedi”.

Le dichiarazioni di Vannacci e la sua presenza a Ancona evidenziano le tensioni politiche in vista delle prossime elezioni regionali e il dibattito in corso sulle politiche locali e nazionali. Con Matteo Ricci e Roberto Vannacci in prima linea, le elezioni promettono di essere un momento cruciale per il futuro della Regione Marche e per la direzione politica del paese.