Vannacci e lo spazzolino contro Ranucci: crolla l’ennesimo scoop contestato

Emanuela B.
28/11/2025
Prosegue l’attenzione di “Report” nei confronti del Generale Roberto Vannacci, il quale, in attesa di una rivelazione di rilievo, intende fornire alcune informazioni utili al cittadino che si oppone al sistema, ma che utilizza i fondi del canone televisivo per criticare l’unico rappresentante eletto realmente anti-sistema. (VIDEO)



 



