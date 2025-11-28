Vannacci e lo spazzolino contro Ranucci: crolla l’ennesimo scoop contestato

Prosegue l’attenzione di “Report” nei confronti del Generale Roberto Vannacci, il quale, in attesa di una rivelazione di rilievo, intende fornire alcune informazioni utili al cittadino che si oppone al sistema, ma che utilizza i fondi del canone televisivo per criticare l’unico rappresentante eletto realmente anti-sistema. (VIDEO)
ROBERTO VANNACCI
Continua l’ossessione di “Report” per il generale @RoVannacci che per l’occasione , in attesa del grande SCOOP, vuole dare qualche utile informazione ⬇️ pic.twitter.com/GTTV8sM37S
— Virna (@Virna25marzo) November 28, 2025
Add comment