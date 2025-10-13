​​


FacebookWhatsApp

Vannacci si collega con Giordano e attacca: “Vietato il prosciutto in nome dell’inclusione, è assurdo”

Emanuela B.
13/10/2025
Add comment
FacebookWhatsApp


L’intervento dell’europarlamentare leghista Vannacci nell’ultima puntata di “Fuori dal Coro”, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano e trasmesso ogni domenica alle 21.30 su Rete 4, ha suscitato numerose reazioni. L’on.le ha espresso la sua contrarietà alla proposta di eliminare carni rosse e salumi dai menù scolastici, definendola “sradicante” per la tradizione italiana. Analogamente, ha espresso preoccupazione per le istanze che vorrebbero rimuovere il crocifisso dalle aule, ritenendolo un simbolo fondamentale della civiltà italiana. Secondo l’on.le, tali proposte, insieme all’islamizzazione radicale, rappresentano un pericolo per la società, la cultura, le radici e la storia italiane.



Il generale, in risposta alle accuse di razzismo riguardo alla sua posizione sulla remigrazione, afferma: “Chi mi accusa di razzismo dovrebbe leggere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L’articolo 13 sancisce il diritto di ogni persona di lasciare il proprio paese e di ritornarvi. Pertanto, quando sosteniamo il ritorno nel proprio paese di chi è entrato illegalmente o ha commesso reati, non facciamo altro che promuovere un diritto sancito dalla Carta Universale dei Diritti Umani”.

Vannacci critica inoltre chi manifesta contro il piano di pace in Medio Oriente: “Mentre a Gaza si festeggia una tregua, in Italia si organizzano manifestazioni che ricordano la guerriglia. Questo conferma quanto affermato: a chi si dichiara a favore della pace a Gaza o in Medio Oriente non interessa la situazione reale. Stanno strumentalizzando la tragedia per fini politici interni. La destra rimarrà al potere fino alla fine del mandato, e questi signori dovranno farsene una ragione. Manifestare è un diritto, ma non deve limitare la libertà degli altri cittadini di lavorare, recarsi in ospedale, accompagnare i figli a scuola, spedire un pacco, utilizzare i mezzi di trasporto. Le manifestazioni, invece, hanno spesso prevaricato la libertà altrui. Questo non è manifestare, è violenza, prevaricazione e oppressione”.



FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti