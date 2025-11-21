Vaticano benedice l’accordo di pace tra Trump e Putin, Bruxelles schiuma: l’annuncio di Parolin per papa Leone





Il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, ha risposto positivamente riguardo al piano di pace proposto dagli Stati Uniti per risolvere il conflitto in Ucraina. In un’intervista, Parolin ha affermato: “Sì, lo abbiamo accolto in questo senso”, esprimendo speranza che si possano realmente aprire vie di dialogo per porre fine a quella che ha definito una “tragedia”. Quando gli è stato chiesto se il piano statunitense possa essere interpretato come una resa, Parolin ha replicato: “Adesso discuteranno, e lì si vedrà di trovare un compromesso”.





Il cardinale ha sottolineato che il processo negoziale sarà complesso, affermando: “Il cammino del negoziato è tutto in salita ma discuteranno”. Ha anche richiamato l’attenzione sull’importanza della partecipazione europea, evidenziando che “l’Europa dovrebbe partecipare e far sentire la sua voce e non rimanere esclusa”.

Il piano di pace statunitense, secondo quanto riportato da Reuters, prevede che Kiev accetti di cedere parte dei suoi territori e di ridurre le dimensioni delle sue forze armate. Fonti vicine ai funzionari americani hanno comunicato al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che “l’Ucraina deve accettare” questo schema di accordo, il quale include punti che Washington desidera vengano accolti da Kiev.

Questa proposta di pace arriva in un contesto di crescente tensione tra Ucraina e Russia, con il conflitto che continua a infliggere pesanti perdite e sofferenze alla popolazione. La posizione di Parolin riflette una volontà di trovare soluzioni diplomatiche, mentre il mondo osserva con attenzione gli sviluppi delle negoziazioni.

Le dichiarazioni di Parolin si inseriscono in un panorama complesso, in cui le dinamiche internazionali influenzano le decisioni politiche a livello locale e globale. La questione della pace in Ucraina è diventata un tema centrale non solo per i paesi direttamente coinvolti, ma anche per le potenze mondiali che cercano di mediare e influenzare il risultato finale.

Inoltre, il cardinale ha messo in evidenza l’importanza di un dialogo costruttivo, auspicando che le parti coinvolte possano trovare un terreno comune. La necessità di un compromesso è cruciale, soprattutto in un momento in cui le tensioni sono elevate e le conseguenze di un fallimento nei negoziati potrebbero essere devastanti.



