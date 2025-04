Vede l’auto ribaltata con la nuora e le nipotine a bordo: nonno ha un malore e muore sul posto

Una tragedia si è consumata ieri sera a Torrice, in provincia di Frosinone, dove un uomo di settant’anni ha perso la vita dopo aver assistito a un grave incidente stradale che ha coinvolto la nuora e le sue tre nipotine. Il malore che lo ha colpito è stato fatale: nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, l’anziano è deceduto poco dopo.





L’incidente si è verificato intorno alle 20 in via Tufillo, quando la Fiat 500 con a bordo la donna e le bambine si è ribaltata. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura ha urtato una grata di scolo che era stata sollevata a causa delle intense piogge che avevano colpito la zona. La conducente non è riuscita a evitarla, perdendo il controllo del veicolo, che si è rovesciato. Fortunatamente, la donna e le tre bambine sono state trasportate in ambulanza e, sebbene l’accaduto fosse grave, non hanno riportato ferite significative e non sono in pericolo di vita.

Dopo l’incidente, il nonno delle piccole, accorrendo sul luogo, ha visto la vettura della nuora capovolta e le nipotine in ambulanza. Questo scenario drammatico ha provocato in lui un forte spavento, che ha portato a un infarto. L’anziano si è accasciato a terra, e nonostante gli sforzi dei soccorritori per rianimarlo, non c’è stato nulla da fare.

Le tre bambine e la madre sono rimaste sconvolte dalla scena, assistendo impotenti alla morte del nonno. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri di Ripi, stanno conducendo un’indagine sull’incidente. Gli accertamenti si concentreranno sulla grata di scolo, per comprendere le ragioni per cui non fosse stata messa in sicurezza prima della tragedia.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona e sulla necessità di garantire che infrastrutture come le grate di scolo siano mantenute in condizioni tali da non rappresentare un pericolo per gli automobilisti. Le autorità locali stanno già esaminando la situazione e potrebbero avviare interventi per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.

La comunità di Torrice è profondamente colpita da quanto accaduto, e molti residenti esprimono solidarietà alla famiglia colpita da questa doppia tragedia. La perdita dell’anziano e l’incidente che ha coinvolto la nuora e le nipotine hanno scosso il quartiere, lasciando un senso di impotenza e dolore tra i vicini.

In attesa di ulteriori sviluppi, gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire i dettagli dell’incidente e del successivo malore del nonno. La salute mentale e fisica dei familiari coinvolti è al centro dell’attenzione, mentre la comunità si unisce nel supporto alla famiglia in questo momento difficile.