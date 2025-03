Venezia, imbarcazione si scontra con i pali in laguna: perde la vita una donna di 56 anni

Sabato 8 marzo, un grave incidente nautico ha avuto luogo nella laguna di Venezia, precisamente tra l’isola di Torcello e la località di Ca’ Noghera. Un barchino si è scontrato violentemente con una briccola, una struttura in legno utilizzata per segnare le rotte navigabili della laguna. L’impatto ha avuto conseguenze letali per una donna di 56 anni, originaria di Venezia, che è deceduta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.





L’incidente è stato segnalato intorno alle 16:20, quando il servizio di emergenza sanitaria 118 ha ricevuto una chiamata urgente che informava della presenza di persone in acqua nella zona di fronte all’aeroporto di Tessera, in particolare all’altezza del cantiere Beraldo. La scena si è presentata subito drammatica, con i vigili del fuoco che sono intervenuti rapidamente, raggiungendo l’area in elicottero per prestare soccorso.

Due uomini, entrambi veneziani di 45 anni, sono rimasti feriti a causa dello scontro. Sono stati prontamente soccorsi e trasportati in condizioni gravi all’ospedale civile di Venezia, dove hanno ricevuto trattamenti medici per le loro ferite. Le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente, che al momento rimangono poco chiare.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il nucleo natanti dei carabinieri, che ha portato le barche dell’Arma lagunare per assistere nelle operazioni di soccorso e recupero. I carabinieri hanno immediatamente iniziato a effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il recupero dell’imbarcazione danneggiata ha rappresentato un’operazione complessa, ma necessaria per completare la ricostruzione dei fatti.

La laguna di Venezia è nota per la sua bellezza e per l’intenso traffico di imbarcazioni, ma episodi come questo evidenziano i rischi associati alla navigazione in queste acque. Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza della sicurezza in mare e hanno invitato i navigatori a prestare attenzione alle condizioni di navigazione e alle segnalazioni.

L’incidente di sabato è solo l’ultimo di una serie di eventi tragici che hanno colpito la laguna negli ultimi anni. Le autorità stanno lavorando per migliorare la sicurezza nelle acque, implementando misure di controllo e sensibilizzazione per i navigatori. Tuttavia, la combinazione di fattori come il traffico intenso e le condizioni meteorologiche può rendere la navigazione pericolosa.

In un contesto più ampio, la violenza degli impatti tra imbarcazioni e strutture fisse è un problema che richiede attenzione. Le autorità stanno esaminando la necessità di migliorare la segnaletica e le infrastrutture per garantire una navigazione più sicura. La tragedia di Venezia serve da monito sulla necessità di un comportamento responsabile in acqua e sull’importanza di rispettare le norme di navigazione.

Le indagini sul caso proseguono, e le autorità stanno cercando di raccogliere testimonianze e prove per chiarire le circostanze dell’incidente. È fondamentale che vengano adottate misure per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza di tutti coloro che navigano nella laguna.