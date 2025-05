Viaggi in Aereo: Una Svolta per il Trasporto di Animali Domestici

Grandi novità per chi viaggia in aereo con animali domestici. L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha annunciato un aggiornamento delle norme per il trasporto di cani, gatti e altri animali a bordo degli aerei. A partire da lunedì 12 maggio, sarà possibile far viaggiare in cabina anche animali di taglia media, superando così il limite attuale di 8-10 kg, che costringeva molti animali a essere sistemati nella stiva. Questa notizia è stata accolta con entusiasmo da viaggiatori e amanti degli animali.





Secondo quanto stabilito dalla nuova delibera dell’Enac, gli animali domestici potranno viaggiare in cabina accanto ai proprietari, all’interno di un apposito trasportino. Questo potrà essere posizionato anche sopra i sedili, purché adeguatamente assicurato con cinture o sistemi di ancoraggio. Un ulteriore passo avanti è l’eliminazione del vincolo di peso massimo per trasportino e animale, a condizione che il peso complessivo non superi quello medio previsto per un passeggero standard. Si tratta di una svolta attesa da tempo, che consentirà anche ai pet di taglia media di evitare il comparto bagagli.

La decisione arriva in vista della stagione estiva, quando milioni di italiani si spostano per le vacanze con i propri amici a quattro zampe. Il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato con “grande soddisfazione” la misura, sostenuta dal ministro Matteo Salvini e accolta positivamente anche da numerosi parlamentari. La Lega ha dichiarato: “È un intervento di buonsenso e civiltà, che permetterà a tanti passeggeri di viaggiare serenamente accanto ai propri animali, nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene”.

Anche la senatrice Micaela Biancofiore ha espresso il suo entusiasmo: “Cadrà finalmente l’assurdo limite di 8/10 kg per i pet in cabina. Un segnale forte in nome della pet care, tanto cara agli italiani”.

Le Regole delle Compagnie Aeree

Alcune compagnie aeree avevano già iniziato ad ammorbidire le regole: ITA Airways, ad esempio, aveva esteso da 8 a 10 kg il limite per i pet in cabina. Tuttavia, molte compagnie low cost continuano a vietare il trasporto di animali, fatta eccezione per i cani guida. Con l’intervento dell’Enac, si apre ora una strada verso una maggiore uniformità normativa e un miglior trattamento degli animali domestici anche in volo.

Il cambiamento normativo riflette una tendenza in crescita: secondo i dati del 2023, in Italia si contano oltre 65 milioni di animali domestici. Questo trend è confermato anche da studi condotti dalla London School of Economics e dalla Kent University, i quali dimostrano che vivere con un cane o un gatto aumenta il benessere personale tanto quanto avere un partner.

Anche il settore ferroviario ha già adeguato le proprie regole, facilitando la presenza di animali a bordo. Ora, anche l’aviazione si allinea per offrire viaggi più pet-friendly e a misura di famiglia.