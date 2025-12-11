Viaggia contromano per chilometri sulla Fi-Pi-Li, 80enne confuso fermato dalla Polstrada

Nella giornata del 3 dicembre, un intervento tempestivo della Polizia Stradale di Pisa ha scongiurato un grave pericolo sulla Fi-Pi-Li. Un automobilista 80enne, trovato in stato confusionale, stava guidando contromano sulla Strada di Grande Comunicazione in direzione Mare, mettendo a rischio sé stesso e gli altri utenti della strada.





La situazione è emersa dopo numerose segnalazioni di automobilisti allarmati. Una pattuglia della Polstrada, già impegnata nel servizio di vigilanza sulla tratta, è intervenuta prontamente. L’auto contromano è stata individuata nei pressi dello svincolo Pisa Nord-Est.

Per gestire l’emergenza in totale sicurezza, gli agenti hanno attuato una complessa e collaudata procedura. Dopo aver bloccato il traffico in arrivo, hanno infatti attivato la procedura Safety Car. Manovrando in modo coordinato, hanno creato una barriera di sicurezza dinamica, rallentando progressivamente tutto il flusso veicolare fino a portarlo a uno stop completo. Questa manovra, studiata per situazioni ad alto rischio, ha permesso di fermare in sicurezza il veicolo dell’anziano senza alcuno scontro.

L’ottantenne, sebbene fisicamente illeso, è apparso in stato di shock. Gli agenti lo hanno immediatamente assistito e messo al riparo. Come prevede la legge in questi casi, è scattato il ritiro immediato della patente di guida, oltre alle sanzioni del Codice della Strada.

Grazie all’intervento efficiente delle forze dell’ordine, la circolazione sulla Fi-Pi-Li è stata ripristinata in tempi relativamente brevi, limitando al massimo i disagi. Fortunatamente, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente e non si sono registrati feriti.

Dopo essere stato sottoposto a una visita medica di accertamento, l’uomo, seppur visibilmente scosso dall’accaduto, ha potuto fare ritorno a casa, dove è stato affidato alle cure dei familiari. L’episodio, risolto nel giro di poche ore, sottolinea l’importanza della prontezza degli interventi e dell’efficacia delle procedure di sicurezza della Polizia Stradale nel prevenire conseguenze tragiche.