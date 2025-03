Video straziante mostra la tomba di un giovane ragazzo spaventato dal buio, che ha suscitato un toccante tributo dai genitori

La tomba del piccolo Merrit si trova nel cimitero di Beardsley, a Oxford, New York. I genitori di un giovane ragazzo che aveva paura del buio hanno creato una tomba unica per garantire che potesse riposare immerso nella luce per sempre.





Nel XIX secolo, un ragazzo di otto anni di nome Merrit Beardsley viveva a Oxford, New York, con sua madre e suo padre.

Mentre la sua vita stava giungendo a una fine prematura, condivise con i suoi genitori la sua paura del buio e non voleva essere sepolto nell’oscurità.

Dopo che Merrit morì nel 1865 a causa di una malattia febbrile incurabile, i suoi genitori, Sarah e William Beardsley, scelsero di onorare il suo ultimo desiderio.

Decisero di non seppellirlo completamente al buio. Invece, costruirono un luogo di riposo in pietra incassato in una collina, dotato di una piccola finestra.

Questo era progettato affinché la luce del sole del mattino potesse sempre filtrare sulla tomba del loro ragazzo.

Decenni dopo, i genitori di Merrit furono sepolti accanto a lui nel cimitero di Beardsley.

Tuttavia, la tranquillità non durò, poiché negli anni ’70, dei vandali profanarono la tomba del piccolo Merrit.

Si riporta che un individuo si sia introdotto nella tomba, realizzata da un scalpellino, e abbia sparso le ossa di Merrit intorno al cimitero.

Inoltre, la polizia locale trovò successivamente il cranio del ragazzo nella camera di un vandalo.

In risposta al vandalismo, una compagnia di vetro di Norwich, New York, fu assunta per sostituire la finestra della tomba.

Nonostante i loro sforzi, i vandali continuarono a rompere il vetro e, col passare del tempo, la storia della tomba svanì dalla memoria.

Tuttavia, nel 2013, un giovane di nome Stefan Foster scoprì il sito di sepoltura e sentì una forte connessione con esso.

Stefan Foster ha lavorato per ripristinare la tomba.

In un’intervista con Buzzfeed, ricordò: “La mia famiglia menzionò per la prima volta la storia della tomba del piccolo Merrit quando avevo 8 o 9 anni. Crescendo, mia nonna mi portava in macchina con lei in ‘viaggi misteriosi’ verso vecchi siti ancestrali e cimiteri nella contea.

“Da allora, ho coltivato un interesse nel trovare luoghi dimenticati lungo strade meno battute.”

Motivato dalla sua fascinazione, Foster avviò una raccolta fondi per ripristinare la tomba alle sue condizioni originali e successivamente scrisse un libro intitolato “La tomba del piccolo Merrit: una guida sul campo”.

Affermò che tutti i proventi del libro sono stati utilizzati per mantenere la tomba, e la finestra di vetro è stata successivamente aggiornata a plexiglass.

La toccante storia della tomba del piccolo Merrit ha catturato i cuori di molti sui social media.

Un utente di Reddit ha espresso: “È molto triste che un bambino debba anche solo pensare a qualcosa del genere.”

Un altro ha condiviso: “Sono cresciuto proprio in quest’area e non ho mai sentito parlare di questa tomba o di questa storia. Bravi a questi ragazzi per essersi fatti avanti e preservare questo interessante pezzo di storia locale. La prossima volta che sarò a casa dovrò andare oltre la montagna a Oxford e controllarla.”

Un altro commentatore ha ammirato il coraggio di Merrit: “Cavolo, è un ragazzo forte a dover affrontare la propria mortalità a una così giovane età.”

Per coloro che sono interessati a visitare, il cimitero di Beardsley è aperto dall’alba al tramonto per chiunque desideri rendere omaggio.