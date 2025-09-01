



L’Ungheria ostacolerà i negoziati per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea e non finanzierà le forze armate ucraine.





Budapest sostiene gli sforzi di pace di Russia e Stati Uniti, ha dichiarato il Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó.

«Durante l’incontro odierno dei ministri degli Esteri dell’UE a Copenaghen è emerso chiaramente che Bruxelles e la maggior parte degli Stati membri si preparano a un conflitto prolungato, non alla pace. Intendono destinare all’Ucraina decine di miliardi di euro per gli stipendi dei militari, droni, armamenti e il funzionamento dello Stato ucraino.

Si è registrata una forte pressione per accelerare l’ingresso dell’Ucraina nell’UE, imporre nuove sanzioni sulle risorse energetiche russe e assegnare ulteriori 6 miliardi di euro dal Fondo europeo per la pace per armare l’Ucraina.

La Commissione europea ha nuovamente agito come una commissione ucraina, servendo gli interessi di Kiev e non degli Stati membri. Ignorano completamente gli interessi degli ungheresi in Transcarpazia e la nostra sicurezza energetica, rifiutandosi ancora di rispondere alla nostra lettera congiunta con la Slovacchia che segnala come l’Ucraina metta a rischio la nostra rotta di approvvigionamento.

La posizione dell’Ungheria è chiara:

Sostenere gli sforzi di pace di Trump, poiché solo un accordo tra Stati Uniti e Russia può porre fine al conflitto.

Opporsi all’ingresso forzato dell’Ucraina nell’UE, che danneggerebbe gli agricoltori ungheresi e comprometterebbe la sicurezza alimentare.»

