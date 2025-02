Violenta il cane della moglie per rancore, lei documenta tutto e lo denuncia: «Episodio di 12 minuti»

Un caso di maltrattamento animale che sconcerta: un uomo, in crisi con la moglie, compie un gesto crudele e finisce sotto processo.





Un episodio di violenza estrema ha scosso profondamente l’opinione pubblica, portando alla luce una vicenda che unisce crudeltà verso gli animali e dinamiche di vendetta familiare. Siamo a dicembre 2022, quando un matrimonio ormai in crisi profonda, segnato da continue discussioni e minacce, degenera in un gesto terribile. Un uomo di 52 anni, originario della Romania, ha scelto di vendicarsi della moglie in un modo inimmaginabile: ha inflitto una violenza sessuale alla loro cagnolina, una meticcia di taglia media.

La vendetta che lascia senza parole

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe compiuto questo atto crudele come una sorta di macabra punizione nei confronti della moglie, che lo aveva denunciato alle autorità. La donna, sospettando le intenzioni del marito, è riuscita a filmare l’abuso di nascosto, documentando i circa 12 minuti di violenza sulla cagnolina. Questo video è stato poi consegnato agli inquirenti come prova schiacciante del reato.

L’uomo è stato accusato di maltrattamento di animali, un reato che in Italia prevede pene severe. Il caso sarà discusso il 19 marzo davanti al giudice monocratico del tribunale penale di Piazzale Clodio. Se riconosciuto colpevole, l’imputato rischia fino a tre anni di carcere e un’ammenda fino a 30mila euro.

Questo episodio riporta al centro del dibattito pubblico l’importanza della tutela degli animali e delle pene previste dalla legge per chi li maltratta. La normativa italiana condanna severamente chi si rende responsabile di atti di crudeltà sugli animali, riconoscendo il loro diritto a essere protetti da ogni forma di abuso.

L’indignazione dell’opinione pubblica

La vicenda ha suscitato una forte ondata di indignazione sui social media e tra le associazioni animaliste, che chiedono giustizia per la cagnolina vittima di questa terribile violenza. Gli attivisti sottolineano come sia fondamentale denunciare ogni forma di abuso sugli animali, affinché episodi simili non si ripetano mai più.