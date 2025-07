Vittorio Brumotti, noto inviato di Striscia La Notizia e campione di bike trial, racconta le difficoltà legate al suo lavoro e la scelta di proteggere la sua vita privata

Lo storico inviato di Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti, ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera alcuni aspetti della sua vita professionale e personale. Conosciuto per i suoi reportage contro il degrado urbano e la criminalità, Brumotti ha spiegato come il suo lavoro lo abbia esposto a numerose aggressioni fisiche e minacce. Nonostante ciò, l’inviato continua a dedicarsi con determinazione alle sue missioni, adottando un approccio che lui stesso definisce “ironico” di fronte alle avversità.





Nel corso della sua carriera, Brumotti ha realizzato circa mille servizi, molti dei quali hanno avuto conseguenze dirette sulla sua sicurezza. “Mi colpiscono esteriormente, ma dentro di me rido. Se lo spacciatore mi vuole uccidere, bene, così in quel posto faranno pulizia”, ha dichiarato. Gli episodi di violenza subiti includono spari e lanci di blocchi di pietra, ma nonostante ciò, l’inviato afferma di non aver mai provato paura durante il suo lavoro: “Ci vado con una testa che non può immaginare, dentro ho Vivaldi e Beethoven”.

Brumotti ha anche raccontato che interi quartieri si sono schierati contro di lui nel corso degli anni. Tuttavia, il suo atteggiamento rimane fermo: “Me ne strafotto, ne esco sempre fuori”. La sua dedizione al lavoro e la capacità di affrontare situazioni pericolose lo rendono una figura unica nel panorama televisivo italiano.

Sul fronte personale, Vittorio Brumotti ha spiegato la scelta di mantenere riservata la sua relazione sentimentale con Annachiara Zoppas, conosciuta nel 2018 durante il Vinitaly a Verona. La coppia, da allora, è rimasta unita, ma l’inviato preferisce non condividere immagini o dettagli della loro vita insieme per motivi di sicurezza. “La tengo nascosta, non pubblichiamo quasi niente perché subito arrivano minacce di morte”, ha spiegato.

Brumotti ha descritto il suo approccio alla vita di coppia con parole che riflettono una grande attenzione verso la sua partner: “Sono una geisha: è lei che viene servita da me. Preparo la cena, risolvo problemi, anche perché non so stare fermo”. Nonostante si definisca poco incline a “buttarsi” in amore, l’inviato ha sempre preferito essere in coppia piuttosto che da solo. “Sono sempre stato fidanzato, da solo valgo poco, sto meglio in coppia. Il single in fondo è sfigato”, ha aggiunto con ironia.

La relazione con Annachiara Zoppas sembra essere caratterizzata da un forte equilibrio e rispetto reciproco. Brumotti ha elogiato la sua compagna per la comprensione dimostrata nei confronti del suo lavoro: “Rispetta il mio lavoro, è una santa”. Tuttavia, la necessità di proteggere la loro privacy rimane una priorità assoluta per l’inviato, soprattutto alla luce delle minacce ricevute.

Il lavoro di Vittorio Brumotti come inviato di Striscia La Notizia continua a essere fonte di grande impegno e sacrificio. I suoi reportage sulla criminalità e sul degrado urbano lo espongono costantemente a rischi significativi, ma il suo approccio deciso e la passione per ciò che fa lo spingono a proseguire senza esitazioni. Allo stesso tempo, la scelta di mantenere riservata la propria vita privata dimostra una profonda attenzione verso le persone a lui care.