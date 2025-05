Vittorio Sgarbi in ripresa dopo il ricovero per depressione: “Mi muovo per tenere il corpo attivo”

Vittorio Sgarbi ha rassicurato i suoi sostenitori dichiarando di sentirsi meglio dopo un periodo complicato, caratterizzato da depressione e un ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma. In un’intervista al Corriere della Sera, il critico d’arte ha spiegato che, nonostante le difficoltà passate, sta cercando di riprendere in mano la sua vita: “(Sto) Molto meglio, cerco di muovermi e di tenere attivo il corpo”. Questa dichiarazione rappresenta un netto miglioramento rispetto a quanto aveva rivelato qualche tempo fa a Robinson di Repubblica, quando aveva raccontato: “Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto”.





Il giorno del suo compleanno, l’8 maggio, coinciso con l’elezione del nuovo Papa, la compagna Sabrina Colle ha condiviso sui social una foto che la ritrae mentre bacia il critico d’arte, accompagnata da un messaggio affettuoso: “Oggi, 8 maggio, è il tuo compleanno e il mondo ha il nuovo Papa”. Questo gesto ha attirato l’attenzione dei fan, poiché si tratta di una delle rare immagini recenti di Sgarbi, che negli ultimi mesi si è tenuto lontano dai riflettori.

Secondo quanto riportato da Fanpage, il ricovero di Sgarbi sarebbe stato causato principalmente dalla sua difficoltà a comunicare e dal rifiuto di alimentarsi. Tuttavia, durante questo periodo lontano dalla scena pubblica, il critico non è rimasto inattivo. Come ha spiegato nell’intervista al Corriere della Sera: “Ho lavorato. Ho scritto, in modo più lento e ragionato, ho letto ed è persino uscito un mio libro nuovo”. Questo dimostra come, nonostante le difficoltà fisiche e morali, Sgarbi abbia continuato a dedicarsi alla cultura e alla scrittura.

Il ritorno in pubblico del critico d’arte potrebbe avvenire in occasione di eventi importanti. In particolare, si ipotizza la sua presenza alla 44ª edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas, che si terrà dall’8 all’11 maggio 2025 ad Arpino, città di cui è sindaco. Inoltre, Sgarbi ha confermato la sua partecipazione alla Milanesiana, festival culturale organizzato dalla sorella Elisabetta Sgarbi, direttrice generale ed editoriale de La Nave di Teseo.

Il percorso di ripresa di Vittorio Sgarbi è stato seguito con attenzione dai suoi sostenitori e amici. Le sue recenti dichiarazioni fanno sperare in un ritorno graduale alla normalità e alla sua consueta attività intellettuale. Rimane da vedere quando il critico tornerà a essere protagonista delle scene pubbliche, ma i segnali attuali lasciano ben sperare per il suo completo recupero.