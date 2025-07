Vittorio Sgarbi riappare e non risparmia Sala: una stoccata feroce sulle sue vecchie colpe

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a esprimersi pubblicamente dopo la sua relazione in Consiglio comunale, dove ha ribadito la volontà di proseguire nonostante l’inchiesta sulle presunte irregolarità nella gestione dell’urbanistica e le dimissioni dell’assessore Giancarlo Tancredi. A margine di un evento, Sala ha dichiarato: “Ho un po’ l’impressione che le mie dimissioni non avrebbero fatto comodo a nessuno: né al centrosinistra, ma neanche al centrodestra. Tutti parlano, ma tenersi sulle spalle una situazione così pesante, non so chi l’avrebbe fatto in questo momento”.





Il sindaco ha poi aggiunto che non crede che i cittadini milanesi abbiano un atteggiamento accusatorio nei confronti di chi si trova coinvolto in questa situazione complessa. “Francamente non penso che la gente e i cittadini valutino partendo in maniera accusatoria verso chi capita in mezzo a questa bufera, al di là del fatto che credo che nessun milanese sospetti sull’onestà dell’operato: stiamo parlando di procedure”, ha affermato Sala. Facendo un confronto con la situazione in Liguria, ha osservato: “Per fare un esempio, in Liguria salta la giunta, tutti dicono cambierà il vento e rinvince il centrodestra. Quindi io dico alla mia parte politica: non pensiamo a queste cose, pensiamo a lavorare bene”.

Intanto, Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte e politico, ha espresso la sua opinione riguardo all’inchiesta che coinvolge Milano. Tornato a parlare in pubblico dopo un periodo di ricovero per depressione, Sgarbi ha dichiarato di non essere sorpreso dagli sviluppi legati agli affari edilizi nella città. “Leggo, con poca sorpresa, le notizie su Milano e sui grandi affari attorno al mondo dell’edilizia. E ripenso alle reazioni scomposte del sindaco Sala contro di me quando mi sono opposto all’idea di demolire lo stadio di San Siro. Il tempo sarà galantuomo”, ha affermato.

Il critico ha messo in luce un paradosso che, a suo avviso, caratterizza l’attuale situazione urbanistica. “Intanto rilevo un paradosso: si sradicano alberi da aree pubbliche per innalzare ‘boschi verticali’ di cemento”, ha commentato Sgarbi, facendo riferimento alle opere progettate dall’architetto Stefano Boeri, che sono state spesso esaltate dalla sinistra. Le sue parole sottolineano una critica più ampia alla gestione del verde urbano e alla trasformazione degli spazi pubblici.

La questione dell’urbanistica a Milano è particolarmente delicata, con il sindaco Sala che si trova a dover navigare tra le pressioni politiche e le aspettative dei cittadini. L’inchiesta in corso ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sulla legalità delle pratiche edilizie, portando a una maggiore attenzione verso le decisioni politiche e amministrative. Mentre Sala cerca di mantenere la rotta, la comunità milanese rimane in attesa di sviluppi e chiarimenti.

Le parole di Sgarbi evidenziano anche il crescente malcontento riguardo alla gestione del patrimonio verde della città. La trasformazione degli spazi pubblici in aree dominate dal cemento è un tema che suscita preoccupazioni tra i cittadini, i quali chiedono una maggiore attenzione alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente.

In un contesto in cui le polemiche si intensificano, il sindaco Giuseppe Sala è chiamato a rispondere alle critiche e a garantire che le procedure urbanistiche siano condotte in modo corretto e trasparente. La sfida è quella di trovare un equilibrio tra sviluppo urbano e rispetto per l’ambiente, un compito non facile in una città in continua evoluzione come Milano.