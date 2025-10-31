Vivevano in 12 in pochi metri nel Milanese, anche un neonato: un materasso costava 300 euro al mese





I carabinieri e la polizia locale di Paullo, nel milanese, hanno recentemente scoperto una situazione di grave degrado all’interno di una cascina, dove undici persone, tra cui un bimbo di soli 10 mesi e sua madre di 21 anni, vivevano ammassati in uno spazio ristretto. Gli occupanti, dieci cittadini cileni e un cubano, tutti privi di documenti, erano costretti a pagare 300 euro al mese per un misero giaciglio in un ambiente caratterizzato da sporcizia e condizioni igieniche inaccettabili.





L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo che alcuni residenti della zona avevano segnalato la presenza costante di queste persone nella cascina e nei dintorni. I militari hanno trovato il piccolo insieme alla madre, i quali sono stati subito affidati ai servizi sociali di Paullo. Nel corso dell’operazione, due degli occupanti sono stati arrestati poiché risultavano ricercati. Uno di loro, come emerso dalle indagini, era stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per reati di ricettazione, resistenza e danneggiamento.

La proprietaria della cascina è stata convocata in caserma e ora è indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le indagini dovranno chiarire se fosse a conoscenza della situazione di sfruttamento che si stava verificando all’interno della sua proprietà. La denuncia da parte dei residenti ha portato le autorità a intervenire, rivelando una realtà drammatica che si nascondeva in un contesto rurale.

L’appartamento al piano terra della cascina fungeva da dormitorio abusivo, dove gli occupanti vivevano in condizioni di estrema precarietà. I materassi erano disposti a terra e i divani erano l’unico luogo dove poter riposare. L’ambiente era invaso da panni sporchi e muffa, e la presenza di una bombola del gas a vista rappresentava un ulteriore rischio per la sicurezza degli inquilini. Con un guadagno mensile di quasi 3.500 euro, chi gestiva l’affitto di questo spazio si approfittava della disperazione delle persone coinvolte.

L’operazione ha messo in luce non solo le condizioni di vita inaccettabili degli occupanti, ma anche un sistema di sfruttamento che si basa sulla vulnerabilità di stranieri privi di documenti. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di continuare a monitorare situazioni simili, al fine di prevenire abusi e garantire la sicurezza delle persone vulnerabili.

Le autorità locali, in collaborazione con i servizi sociali, si stanno attivando per garantire assistenza e supporto ai soggetti coinvolti, in particolare alla madre e al suo neonato. È fondamentale che vengano adottate misure per tutelare i diritti di queste persone e per evitare che situazioni di sfruttamento simili possano ripetersi in futuro.

Questo caso ha sollevato interrogativi sulla gestione dell’immigrazione clandestina e sulla necessità di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni per prevenire tali fenomeni. La comunità di Paullo e le autorità competenti sono chiamate a lavorare insieme per affrontare le problematiche legate all’immigrazione e garantire che ogni individuo possa vivere in condizioni dignitose e sicure.

L’episodio ha anche stimolato un dibattito più ampio sulla condizione degli immigrati e delle persone vulnerabili in Italia. È importante sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo a queste problematiche e promuovere una cultura di accoglienza e rispetto dei diritti umani.



