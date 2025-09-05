“Voglio avere un rapporto sessuale con una bambina da anni”: Online si spaccia per mamma e incastra un medico





Martedì, un medico di 45 anni del Michigan s’è beccato le manette—avrebbe cercato online di convincere una donna a lasciargli abusare della sua bimba di 5 anni. Solo che la “mamma” non era affatto una madre vera: era una poliziotta sotto copertura, esperta proprio di adescatori e schifezze simili su Internet.





Tutta la storia parte da Port St. Lucie, in Florida, a metà giugno. La poliziotta si era inventata un profilo fake bello credibile, giusto per attirare l’attenzione di chi cerca bambini online, come ha raccontato lo stesso capo della polizia. Fingendo di essere mamma single con una bimba di 5 anni, la detective è finita a chattare su un forum con William Murdoch, questo medico con, diciamo, “problemi seri”.

Lui si presenta con un nome falso, storia del tipo “sono divorziato”, e comincia subito a parlare in una chat di gruppo dedicata a robe che preferiremmo non sapere. Chiede quanti anni abbia la figlia, si vanta che sogna da anni di fare cose orribili a una bambina di 5 anni, ma—poverino—non aveva mai trovato occasione. Insiste per incontrare la bambina. Polizia: “Messaggi disgustosi.” E sì, direi che è pure riduttivo.

Le indagini sono andate avanti a scavare nei suoi account iCloud e nelle chat—pare abbiano trovato roba nel dark web che, a detta loro, è troppo orrenda per essere pubblicata. Insomma, un curriculum da incubo.

Salto al 23 luglio: scoprono che Murdoch sta per rientrare a Detroit dopo un viaggio con la moglie. Lo aspettano all’aeroporto, lo bloccano. Lui nega tutto e subito chiede un avvocato—che fantasia.

Alla fine, martedì 2 settembre, la polizia gli notifica il mandato d’arresto e lo portano nel carcere della contea di Monroe. Prossima fermata: Florida, dove lo aspettano per l’estradizione.

