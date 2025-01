“Voglio finalmente perdere la mia verginità”, dice il cantante di un club per anziani di 70 anni (formate una coda ordinata, ragazzi)

Il curioso caso di Pam Shaw che, a 70 anni suonati, è ancora vergine perché non si è mai sentita pronta. Adesso però, come rivela al Sun, l’attempata signorina ha finalmente deciso di concedere le sue grazie ad un “fortunato” cavaliere che riuscirà a cogliere il fiore della sua giovinezza, rimasto intatto dopo tutto questo tempo.





E proprio questo il punto. La “nonnina” non riesce a trovare un uomo che sia disposto a concedersi a lei, anche in virtù dei suoi standard che, nonostante la voglia ormai impazzi, restano comunque molto alti.

Vorrei un uomo alto, affascinante e milionario. Mi sento finalmente pronta per andare a letto con questo tipo di uomo, chi ha detto che sono vecchia? Non si è mai vecchi per nulla, in questo mondo!

Non tragga in inganno il suo outfit, sempre scollato e molto “border”, che può far credere più ad una mangiauomini vegliarda, piuttosto che ad un innocente nonnina.

Lei si è sempre curata, ha sempre passato la sua vita a prepararsi e a esternare la sua femminilità, ha anche avuto tantissimi fidanzati ma, con loro, non si è mai sentita pronta per compiere questo passo. Fatevi avanti, allora, maschietti…se avete coraggio, certo. Ce ne vuole tanto.