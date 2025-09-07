Vuole leggere i messaggi del fidanzato, lui si rifiuta: 20enne lo uccide a coltellate in Brasile





Un drammatico episodio ha sconvolto la comunità di Formosa do Rio Preto, nello stato di Bahia, in Brasile. Lo scorso 16 agosto, Jonas Ferreira Nunes, un uomo di 32 anni, è stato accoltellato a morte dalla fidanzata Cleidiane Alves Ferreira, di soli 20 anni, durante una discussione avvenuta nel giorno del suo compleanno. La vicenda, inizialmente riportata dai media locali, ha recentemente attirato l’attenzione della stampa internazionale, generando un forte impatto emotivo nell’opinione pubblica.





Secondo le ricostruzioni preliminari fornite dagli investigatori, il litigio sarebbe iniziato quando la giovane donna ha chiesto al compagno di poter accedere al suo smartphone per leggere alcuni messaggi. Al rifiuto di lui, la situazione è degenerata rapidamente. In preda alla rabbia, Cleidiane avrebbe afferrato un coltello e colpito ripetutamente il fidanzato al petto. Nonostante il tempestivo trasferimento in ospedale, Jonas è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate.

L’arresto della ventenne è avvenuto alcune ore dopo l’accaduto, presso l’abitazione di un parente nella città di Barreiras, dove si era rifugiata. Gli agenti della polizia locale sono riusciti a rintracciarla grazie alle testimonianze dei familiari della vittima, che erano presenti al momento del litigio. Durante l’interrogatorio, la giovane avrebbe ammesso di aver reagito violentemente dopo il rifiuto del compagno di mostrarle i messaggi sul telefono. La polizia ha inoltre rivelato che la relazione tra i due, durata circa sei mesi, era già segnata da episodi di tensione e minacce. La madre di Jonas ha dichiarato che non era la prima volta che la ragazza brandiva un coltello contro il figlio.

La tragedia ha lasciato un segno profondo nella comunità locale. Jonas Ferreira Nunes, oltre a essere un compagno e un amico stimato, era anche padre di una bambina di sei anni. Un residente della città ha sottolineato il dolore della perdita: “Era padre meraviglioso per sua figlia: non meritavano questo. Chiunque lo conosca qui in città lo sa.”

Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli della vicenda e ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. Gli investigatori stanno cercando di comprendere se ci siano stati altri fattori scatenanti o se la lite sia stata esclusivamente legata alla questione dell’accesso al cellulare.

Questo episodio evidenzia ancora una volta il problema della violenza nelle relazioni sentimentali e le sue tragiche conseguenze. La comunità di Formosa do Rio Preto è rimasta profondamente colpita dalla morte prematura di Jonas Ferreira Nunes, un uomo che molti descrivono come gentile e dedito alla sua famiglia.

La vicenda ha anche sollevato interrogativi sulla gestione dei conflitti all’interno delle coppie e sulla necessità di prevenire situazioni che possano degenerare in violenza. Mentre la giustizia segue il suo corso, la famiglia della vittima e la sua giovane figlia affrontano la difficile realtà di una perdita irreparabile.



