Vuole uccidere l’ex e si presenta a casa sua, ma i genitori scoprono tutto dal diario e avvisano la polizia





Un tentativo di omicidio premeditato è stato sventato grazie all’intervento tempestivo dei genitori di una ragazza di 19 anni, Trinity Morley, che avevano scoperto le sue intenzioni leggendo il suo diario. La giovane è stata arrestata il 27 luglio a Maple Valley, nello Stato di Washington, mentre si trovava nel cortile della casa del suo ex fidanzato, armata di un fucile e con indosso un passamontagna.





Secondo quanto riportato dalle autorità, i genitori della ragazza avevano iniziato a nutrire sospetti su di lei dopo aver notato comportamenti insoliti e aver scoperto che aveva cercato di procurarsi un’arma di nascosto. Il giorno dell’arresto, preoccupati per i suoi atteggiamenti, hanno deciso di cercare il diario nella sua stanza. Quello che hanno trovato ha confermato i loro timori: tra le pagine erano annotate dettagli inquietanti riguardo ai suoi piani. In uno dei passaggi, Trinity Morley aveva scritto: “Ora ho l’arma, tre colpi. Il fucile è pesante. Mi ha detto che se non lo tengo bene, mi salterà via il braccio. Ho tre possibilità per farlo bene e non voglio usare i coltelli”.

Dopo aver letto queste parole e intuito dove potesse essere diretta la figlia, i genitori hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Pur non essendo certi delle sue intenzioni, hanno riferito alla polizia che la giovane si trovava nei pressi della casa del suo ex fidanzato e che potrebbe voler danneggiare qualcosa. Contemporaneamente, il padre del ragazzo ha chiamato gli agenti segnalando la presenza di una donna nel cortile della sua abitazione, vestita di nero e armata.

Le autorità sono intervenute rapidamente sul posto, ma l’arrivo della polizia ha spinto Trinity Morley a fuggire nei dintorni. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a fermarla e a convincerla a lasciare sia il fucile che un coltello che aveva con sé. Una volta arrestata, la ragazza ha confessato di aver pianificato l’omicidio del suo ex fidanzato e successivamente il suicidio.

Durante le indagini, sono emersi ulteriori dettagli sul caso. Tra gli oggetti sequestrati dalle forze dell’ordine c’era una lettera indirizzata al suo attuale fidanzato, in cui Trinity Morley si scusava per avergli mentito al fine di ottenere il fucile. Nella lettera, la giovane aveva spiegato di aver detto al ragazzo che l’arma le serviva per proteggersi, quando in realtà l’intenzione era quella di usarla contro il suo ex fidanzato.

L’intervento dei genitori si è rivelato fondamentale per evitare una tragedia. Nonostante avessero inizialmente riferito alla polizia solo sospetti generici sulle intenzioni della figlia, la loro decisione di agire tempestivamente ha permesso alle autorità di intervenire prima che fosse troppo tardi.

Maple Valley, una comunità solitamente tranquilla nello Stato di Washington, è stata scossa dalla notizia dell’arresto. Le autorità locali stanno ora cercando di comprendere più a fondo i motivi che hanno spinto la giovane a pianificare un gesto così estremo. Secondo quanto emerso finora, la situazione potrebbe essere legata a problemi emotivi e personali che Trinity Morley stava affrontando dopo la fine della relazione con il suo ex fidanzato.

Il caso ha sollevato interrogativi su come prevenire episodi simili e su come individuare segnali di potenziale pericolo nelle persone vicine. Gli esperti sottolineano l’importanza di prestare attenzione ai cambiamenti comportamentali e alle richieste insolite da parte dei giovani, soprattutto quando si tratta di armi.



