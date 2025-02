Wanda Nara richiede a Icardi 500mila euro al mese per il mantenimento: “Somma adeguata al suo stile di vita”

Il divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara sta per entrare nella sua fase legale. La prima udienza è fissata per l’11 marzo a Milano, segnando la conclusione di un matrimonio durato 11 anni e la separazione definitiva da una relazione che ha visto la nascita di due figlie, Francesca e Isabella. La questione della separazione, tuttavia, non si limita a una semplice divisione, poiché Wanda ha avanzato richieste significative in merito all’assegno di mantenimento.





Durante la prima udienza, Icardi sarà accompagnato dall’avvocato Valeria De Vellis. L’attaccante, attualmente in una relazione con China Suarez, la donna che ha contribuito a scatenare la crisi matrimoniale durante il suo periodo al Paris Saint Germain, si prepara ad affrontare la nuova fase del suo percorso legale. Wanda Nara, nel frattempo, è legata al rapper L Gante e sembra determinata a ottenere dal giudice una somma considerevole per il mantenimento.

Secondo quanto riportato dal Corriere, Wanda starebbe chiedendo un totale di quasi 500mila euro al mese. Questa cifra include non solo il mantenimento per sé stessa, ma anche per le due bambine. L’importo richiesto è descritto come “una cifra folle ma in linea con uno stile di vita che contempla il noleggio del jet privato come unica soluzione di trasporto”. La richiesta di Wanda solleva interrogativi sulla sostenibilità economica e sul tenore di vita che intende mantenere.

In aggiunta alle richieste economiche, Icardi sta affrontando anche una questione legale riguardante la custodia delle figlie. Infatti, il calciatore ha avviato una procedura per il rimpatrio delle bambine, che sono state portate da Wanda in Argentina senza il suo consenso. Icardi ha ritirato i passaporti delle ragazze, cercando di riprendere il controllo sulla situazione e di riportarle in Italia.

La situazione tra i due ex coniugi è complessa e caratterizzata da tensioni legali e personali. La separazione ha già avuto ripercussioni significative sulle loro vite e sul benessere delle bambine. Mentre Icardi cerca di stabilire un nuovo equilibrio nella sua vita privata e professionale, Wanda sembra intenzionata a difendere i suoi diritti e a garantire un futuro stabile per le loro figlie.

La questione dell’assegno di mantenimento è solo una delle tante sfide che i due dovranno affrontare durante questo processo di divorzio. Entrambi i genitori sono ora coinvolti in una battaglia legale che potrebbe avere conseguenze durature per le loro famiglie e per il loro rapporto. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di nuove relazioni, che possono influenzare le dinamiche familiari e le decisioni legali.

Il divorzio tra Icardi e Nara rappresenta un caso emblematico di come le separazioni tra figure pubbliche possano generare un ampio interesse mediatico e sociale. La loro storia è seguita con attenzione dai fan e dai media, che osservano ogni sviluppo con curiosità. Con la prima udienza che si avvicina, l’attenzione si concentra su come si evolverà questa situazione e quali saranno le decisioni finali del giudice.