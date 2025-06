Weah e McKennie criticano il cibo italiano: “Tutto ciò che facciamo noi americani è superiore”

Quando si parla di Italia, spesso emergono commenti entusiastici da parte di giocatori stranieri, che lodano il suo stile di vita unico e le sue eccellenze culturali e naturali. Tuttavia, i calciatori della Juventus, Timothy Weah e Weston McKennie, hanno recentemente sollevato un dibattito riguardo alla cucina italiana. Durante un’intervista pubblicata su YouTube dalla squadra bianconera, i due hanno espresso opinioni piuttosto critiche sul cibo italiano, preferendo nettamente il barbecue americano.





Il dialogo tra Weah e McKennie è stato registrato prima dell’inizio del Mondiale per Club, in cui la Juventus era già qualificata agli ottavi. La conversazione è iniziata con una domanda posta da Weah: “Meglio grigliata all’americana o bistecca alla fiorentina con carne di Fassona?” Entrambi i calciatori hanno ammesso di non conoscere la specificità della bistecca alla fiorentina con carne di Fassona piemontese, ma ciò che è emerso chiaramente è stata la loro preferenza per i sapori americani.

Weah e McKennie hanno sottolineato come per loro sia impensabile scegliere qualcosa di diverso da una grigliata all’americana. McKennie ha esclamato: “American barbecue, non c’è nemmeno da chiederlo!”, mentre Weah, con tono ironico, ha ripetuto: “Bistecca alla fiorentina?” per sottolineare l’assurdità del paragone. La loro conversazione ha incluso anche una battuta di McKennie, che ha detto: “Cos’è una bistecca? Non so nemmeno cosa sia, onestamente. È solo una ‘steak’!”

Nonostante le loro dichiarazioni siano state fatte in modo scherzoso, Weah ha ammesso di trattenersi dal fare commenti più duri per evitare critiche dai tifosi italiani. Ha detto: “Stavo per dire qualcosa di forte, ma non mi va di aprire un dibattito. Cosa volevo dire? Niente, un parere un po’ controverso, vai avanti. Non lo dirò, non voglio essere criticato.” Alla domanda se volesse dire che il cibo italiano fa schifo, ha risposto: “Non volevo dire che fa schifo, ma solo che è così così… Insomma, che c’è del lavoro da fare? Sì.”

McKennie ha aggiunto un’altra critica, affermando che uno dei problemi principali della cucina italiana è la mancanza di varietà. Ha detto: “Non c’è molta varietà, su questo hai ragione – Pasta, pizza, pesce, bistecca. E ovunque vai, il problema del cibo italiano è che è di ottima qualità, davvero fantastico, e ci sono delle pietanze specifiche che sapete preparare molto bene, ma negli Stati Uniti, se vado in un fast food o in una braceria e poi vado in un altro locale simile a 10 minuti di distanza, magari mangio di nuovo un hamburger…”

Queste dichiarazioni hanno inevitabilmente suscitato reazioni tra i tifosi e gli appassionati di cucina italiana. La cucina del Belpaese è spesso considerata tra le migliori al mondo e le affermazioni dei due calciatori americani sono state viste da alcuni come una provocazione. Tuttavia, è importante notare che le preferenze culinarie sono altamente soggettive e spesso influenzate dalle abitudini culturali e personali.

La discussione sollevata da Weah e McKennie mette in luce come la percezione della cucina possa variare notevolmente a seconda delle origini e delle esperienze individuali. Mentre molti italiani potrebbero trovare difficile comprendere il punto di vista dei due calciatori, è altrettanto vero che il barbecue americano ha una sua tradizione e un seguito considerevole negli Stati Uniti.