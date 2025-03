Will Smith ripropone una scena di Willy, il principe di Bel-Air sul trend di Anxiety: “Dopo 35 anni, finalmente virale”

Will Smith è tornato a vestire i panni di Willy, il principe di Bel-Air, in un video condiviso sui social che ha catturato l’attenzione di milioni di fan. A oltre trent’anni dalla conclusione della famosa sit-com, l’attore ha collaborato con la sua ex co-protagonista Tatyana Ali per riproporre una scena memorabile del telefilm. Il video, pubblicato il 14 marzo su TikTok, mostra i due mentre ballano sulle note della canzone “Anxiety” di Doechii, che ha recentemente guadagnato popolarità per i suoi passi di danza coinvolgenti.





La scena originale, che ha segnato un’epoca, vedeva Willy aprire la porta di una stanza e scoprire sua sorella Ashley (interpretata da Tatyana Ali) intenta a ballare con gli auricolari. Nel video di oggi, Will Smith ha commentato: “Ho aspettato 35 anni che questa danza diventasse di tendenza”, sottolineando l’importanza di quel momento per lui e per i fan della serie.

Il trend di “Anxiety” è esploso sui social media a partire dalla fine di febbraio, attirando l’attenzione di utenti e creator. Molti hanno iniziato a pubblicare le proprie versioni della coreografia, contribuendo così a rendere il brano virale. Will Smith, in un post sui social, ha affermato: “Vi ho guardati tutti, ogni video è migliore del precedente. Tatyana Ali, te la ricordi?”. Questo riferimento alla danza iconica ha reso il video ancora più significativo per i fan della sit-com.

Il video di Will Smith e Tatyana Ali ha visto un’ulteriore sorpresa: l’arrivo di Doechii, la rapper che ha creato il brano. Insieme, i tre hanno eseguito una coreografia che fonde nostalgia e modernità, unendo le generazioni passate e presenti. Il filmato ha rapidamente raggiunto circa 15 milioni di visualizzazioni e ha ricevuto oltre 50.000 commenti entusiastici da parte degli utenti. Tra i messaggi, si possono leggere frasi come: “È il multiverso?”, “Il mio bambino interiore è così felice”, e “Stavamo aspettando questo momento da anni”.

Questo ritorno di Will Smith nei panni di Willy ha evocato ricordi per molti fan della serie, che ha avuto un impatto duraturo nella cultura pop. La sit-com, andata in onda negli anni ’90, ha affrontato temi di famiglia, identità e cultura, lasciando un’eredità che continua a vivere nei cuori dei telespettatori. La capacità di Smith di riunire i fan attraverso un semplice balletto dimostra il potere della nostalgia e come i contenuti del passato possano ancora risuonare nel presente.