William e Kate in lutto, muore l’amico Ben Duncan: è precipitato da un hotel





Un tragico evento ha colpito la famiglia reale britannica con la morte di Ben Duncan, un amico di lunga data del principe William e di Kate Middleton. Duncan, 45 anni, è deceduto a seguito di una caduta dal tetto del Trafalgar St James Hotel a Londra nella notte del 23 ottobre. L’uomo è precipitato da un’altezza di circa trenta metri, un volo che non gli ha lasciato scampo. Secondo le informazioni riportate dai media britannici, la Metropolitan Police è intervenuta intorno alle 23, dopo aver ricevuto segnalazioni riguardo la presenza di un uomo sul tetto dell’hotel situato in Cockspur Street, vicino a Trafalgar Square. All’arrivo dei soccorsi, Duncan era già privo di vita. La polizia ha descritto l’episodio come “inaspettato ma non sospetto”, anche se le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.





Ben Duncan aveva conosciuto i principi del Galles durante gli anni universitari all’Università di St Andrews, in Scozia. Sebbene fosse di poco più grande di William e Kate, si era inserito rapidamente nella loro cerchia di amici intimi. È stato tra i primi a osservare la nascita della loro relazione. In un’intervista rilasciata alcuni anni fa, Duncan aveva ricordato un episodio significativo: una sfilata di beneficenza in cui Kate indossava un abito trasparente. “William era in prima fila, e gli occhi gli uscirono dalle orbite. Da quella sera, nulla fu più lo stesso”, aveva dichiarato.

Oltre alla sua amicizia con la coppia reale, Duncan era noto per il suo carisma e il suo senso dell’umorismo. Era diventato una figura familiare anche nel panorama televisivo britannico, partecipando nel 2010 al Grande Fratello UK, dove aveva ottenuto una certa notorietà. Successivamente, era apparso in programmi come Come Dine With Me, Celebrity Coach Trip e Ladette to Lady. Nel corso degli anni, Duncan era diventato un personaggio ben conosciuto nella vita sociale di Londra, apprezzato per la sua personalità e per i suoi legami con il mondo aristocratico e quello dello spettacolo. La notizia della sua morte ha quindi lasciato un profondo senso di shock tra coloro che lo conoscevano, sia all’interno che all’esterno della cerchia reale.

Attualmente, William e Kate non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla triste vicenda, ma fonti vicine alla coppia hanno comunicato che provano “profonda tristezza” per la perdita di un amico di lunga data. L’incidente avvenuto al Trafalgar St James Hotel, uno degli alberghi più esclusivi di Londra, solleva ancora molte domande. Le indagini sono in corso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia.

L’episodio ha suscitato un notevole interesse mediatico, non solo per la sua connessione con la famiglia reale, ma anche per il profilo pubblico di Duncan. La sua presenza nel mondo della televisione e il suo legame con l’alta società londinese hanno contribuito a creare un’immagine di lui come una persona vivace e ben voluta, il che rende la sua prematura scomparsa ancora più tragica.

Le autorità stanno continuando a indagare sull’incidente, cercando di raccogliere informazioni e testimonianze che possano chiarire le circostanze della caduta. La comunità di Londra e i fan della televisione britannica stanno esprimendo il loro cordoglio per la perdita di Duncan, un uomo che ha saputo farsi apprezzare per la sua personalità e il suo spirito.



