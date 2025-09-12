X Factor 2025, il pubblico acclama Francesco Gabbani: i fan però chiedono solo Lauro





La prima puntata di X Factor 2025 ha segnato l’esordio di Francesco Gabbani come nuovo giudice del celebre talent show. L’artista toscano, noto per la sua energia e il suo umorismo, ha subito catturato l’attenzione con un siparietto che ha visto protagonista anche Achille Lauro. Durante una gag in studio, il pubblico ha iniziato a urlare il nome del cantante romano, chiedendo a Gabbani di fargli voltare lo sguardo. Tra risate e applausi, la scena è stata condivisa sui social ufficiali del programma, diventando subito virale.





Il cantautore, visibilmente divertito, ha commentato con ironia: “Sto già cominciando a provare una certa gelosia nei confronti di Lauro”. A chiudere il momento con una battuta ci ha pensato Jake La Furia, che ha scherzato: “Che fatica essere belli”.

L’ingresso di Francesco Gabbani nella giuria rappresenta un’importante novità per questa edizione del programma. La produzione ha scelto di inserire il cantautore nel panel dei giudici, accanto a volti già noti come Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, con la conduzione affidata a Giorgia. La scelta di Gabbani arriva dopo l’addio di Manuel Agnelli, che ha deciso di lasciare lo show dopo anni di successi e riconoscimenti per il suo lavoro nel talent scouting.

C’è chi ha riso e chi mente! Stasera alle 21:15 parte la prima puntata delle Audizioni di #XF2025 su @SkyItalia e @NOWTV_It pic.twitter.com/Qe1OKrkMCb — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 11, 2025



Il debutto del cantautore toscano è stato accolto calorosamente dal pubblico e dai suoi colleghi giudici. Achille Lauro, in particolare, ha elogiato l’entusiasmo e la positività che Gabbani porta al tavolo della giuria, sottolineando anche il suo talento artistico. La nuova dinamica tra i giudici promette di aggiungere un tocco di freschezza e leggerezza al programma.

La nuova edizione di X Factor non si limita però a rinnovare la giuria. Anche il format dello show è stato rivisto per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente. Le prime tre puntate saranno dedicate alle Audizioni, durante le quali i giudici selezioneranno i talenti più promettenti per formare le loro squadre. Successivamente, il programma entrerà nella fase dei BootCamp, che quest’anno presenteranno un meccanismo completamente inedito. Dopo questa fase, i concorrenti affronteranno le Last Call, per poi arrivare alla spettacolare finale che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli.

L’arrivo di Francesco Gabbani sembra portare una ventata di novità e positività a X Factor 2025. Con il suo stile solare e la sua capacità di intrattenere, il cantautore si prepara a lasciare il segno in questa nuova avventura televisiva. I fan del programma e dell’artista attendono con curiosità di scoprire come si evolverà il suo percorso nel talent show e quali sorprese riserverà questa edizione.

Tra momenti esilaranti e un format rinnovato, X Factor 2025 si appresta a conquistare nuovamente il pubblico italiano, confermandosi uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell’anno.



