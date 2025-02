Yulia Bruschi dopo il Grande Fratello: nuovi retroscena e un ex fidanzato che fa discutere

Yulia Bruschi, non più in corsa al Grande Fratello, non finisce di parlare di sé. Nelle ultime ore sono emersi particolari che coinvolgono l’ex fidanzato Simone Costa. Sebbene sia uscita da settimane dalla casa e non sia stata tra i candidati a un bel ripescaggio, Yulia Bruschi rimane un personaggio molto seguito e apprezzato dal pubblico, e la sua permanenza nel reality ha lasciato sul terreno vari problemi irrisolti, specialmente per quel che tocca la sua storia con Giglio.





Recentemente il suo nome è tornato all’ordine del giorno, per effetto di segnalazioni che hanno richiamata a sé la curiosità non solo dei suoi estimatori, ma anche di parecchi giornalisti del gossip. Ad Alessandro Rosica si devono l’intromissione di video e di fotografie, fra le quali Yulia giocava in modo confidente con un ex di Temptation Island mentre un altro scatto la mostrava a fianco d’un uomo con cui aveva festeggiato il capodanno.

La notizia non tardò a suscitare l’interrogazione e benanche a far supporre che abbia preso l’annuncio la smentita. Yulia, però, ha risposto prontamente alle… E si vede sempre il lerciume! La stizza, correttamente autentica di una cameriera stufa e ingelosita, suol racchiudersi negli occhi di chi guarda.” Adunche alla rivelazione di Alessandro succede – con molta calma (ma magari in giorno di sabato) – la parola del Biagio D’Anelli che non schiude la strada al malefico sospetto del tradimento, per tal modo egli cessa dal difendere il torto recato a Giglio.

D’Anelli ha accennato a delle cene intime tra Yulia e Simone Costa ano, un altro capitolo che accresce il mistero intorno alla sua vita intima. “Corre la voce d’un possibile tradimento, ma è una pura malelingua” ha dichiarato Biagio. “Yulia ha agito egregiamente, ma sempre AVERE PRESENTE che i ritorni di fiamma seguitano. Ella e Simone vanno molto a cena sola od in compagnia.

La qual cosa farà Giglio?”>#Questo nuovo incidente che getta ombre sulla vicenda tra Yulia e Giglio non è sfuggito al pubblico ; il quale è ora tutto rapido ed aspetta che sortirà dal crescente fascino delle avventure il prossimo sviluppo. Seguitano le curiosità, ed i numerosi partigiani si domandano come Giglio reagirà a tanta «scappellata » e se il rientrato Simone non spegnerà in corso, della sua fortuna aiutato dalla sorte di una meraviglia, lo stento principio. La notizia si propaga, e grandi ravviva l’interesse.