Zaynab Dosso è straordinaria! Oro nei 60 metri agli Europei indoor con il primato italiano

La velocista Zaynab Dosso, 26 anni, ha trionfato ai campionati europei indoor, svoltisi alla Omnisport Arena di Apeldoorn in Olanda, conquistando la medaglia d’oro nei 60 metri piani con un tempo straordinario di 7″01. Questo risultato non solo le consente di aggiungere un importante trofeo al suo palmarès, ma rappresenta anche un nuovo record italiano, superando il precedente primato che già le apparteneva.





La gara ha visto Dosso partire con grande decisione, mantenendo un passo che ha messo in difficoltà le sue avversarie. Le concorrenti principali, la svizzera Mujinga Kambundji e la lussemburghese Marie-Laurence Van der Weken, hanno tentato di recuperare negli ultimi 20 metri, ma i loro tempi di 7″02 e 7″06 non sono stati sufficienti per fermare la corsa trionfale della velocista emiliana. La sua performance è stata una dimostrazione di abilità e determinazione, evidenziando la preparazione e la concentrazione necessarie per competere ai massimi livelli.

Zaynab Dosso si era già distinta in precedenti competizioni, avendo conquistato due medaglie di bronzo individuali nei 60 e nei 100 metri nel corso dello scorso anno, rispettivamente ai Mondiali indoor di Glasgow e agli Europei all’aperto di Roma. In questa occasione, ha affrontato la finale con la pressione di essere la favorita, avendo ottenuto il miglior tempo in semifinale. Dopo un 7″06 nelle batterie, ha migliorato ulteriormente il suo crono a 7″03 nella semifinale, chiudendo il cerchio con una prestazione che le è valsa l’oro.

Il suo tempo di 7″01 rappresenta anche la miglior prestazione stagionale, sottolineando l’importanza di questo risultato per la sua carriera. La vittoria di Dosso ha portato un momento di gioia e orgoglio per la delegazione italiana, specialmente considerando le aspettative riposte in altri atleti, come il pesista Gianmarco Tamberi.

Tuttavia, la grande vittoria di Zaynab Dosso ha anche messo in evidenza un contrasto con le delusioni vissute da altri atleti italiani. In particolare, il pesista Leonardo Fabbri, considerato uno dei favoriti, ha vissuto un momento difficile, scoppiando in lacrime dopo essere stato eliminato nelle qualificazioni. Anche i suoi compagni di squadra, Nick Ponzio e Zane Weir, non sono riusciti a brillare, classificandosi rispettivamente sesto e ottavo in finale, contribuendo a un bilancio agrodolce per la squadra azzurra.

Con la medaglia d’oro di Zaynab Dosso, il bilancio finale dell’Italia agli europei indoor è comunque positivo, con tre ori (oltre a quello di Dosso, anche quelli di Larissa Iapichino e Samuele Diaz), un argento (di Matteo Furlani) e due bronzi (di Leonardo Dallavalle e Giulia Sioli). Questo piazzamento ha permesso all’Italia di posizionarsi al secondo posto nel medagliere, dietro i padroni di casa dell’Olanda, un risultato che riflette l’impegno e la preparazione degli atleti italiani.

La vittoria di Zaynab Dosso non è solo un trionfo personale, ma un simbolo della crescita e del talento dell’atletica italiana. La sua dedizione e il suo spirito competitivo rappresentano un esempio per le generazioni future. Con questo oro, Dosso non solo ha dimostrato di essere una delle migliori velociste in Europa, ma ha anche ispirato molti con la sua storia di perseveranza e successo. La presenza di atleti come Zaynab Dosso nel panorama sportivo italiano è un segnale positivo per il futuro dell’atletica e per la promozione dei giovani talenti.