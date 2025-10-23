Zelensky pronto a fermare i combattimenti: Mosca sospetta un pretesto per riarmare l’esercito ucraino





La scena diplomatica si è spostata nel Nord Europa, ma l’impatto delle dichiarazioni ha attraversato l’intero continente. Durante la sua visita in Norvegia, il Presidente Volodymyr Zelensky ha presentato una proposta che fino a poche settimane fa appariva irrealizzabile: l’accettazione di un cessate il fuoco lungo l’attuale linea del fronte. Questo segna un significativo cambiamento rispetto alla precedente posizione ucraina, che mirava alla riconquista totale dei territori occupati, e propone invece un congelamento del conflitto nelle aree in cui le truppe sono attualmente schierate. Il Presidente Zelensky ha descritto questa soluzione come un compromesso vantaggioso, aprendo di fatto alla proposta avanzata da Donald Trump, che da mesi sostiene la necessità di un accordo pragmatico con Mosca.





Secondo le ricostruzioni di Fox News e The Guardian, l’idea prevederebbe l’interruzione delle ostilità lungo la linea del fronte, trasformandola in una zona di demarcazione temporanea e consentendo l’avvio immediato di negoziati multilaterali. Trump, tornato protagonista dei colloqui diplomatici, avrebbe suggerito a Zelensky di mantenere le posizioni attuali e avviare i negoziati. Questa proposta è considerata a Washington una via d’uscita pragmatica da un conflitto che ha esaurito le risorse e la pazienza delle nazioni occidentali.

Per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa, il Presidente Zelensky ha riconosciuto pubblicamente la possibilità che la linea di contatto possa costituire la base di un nuovo equilibrio. Questo rappresenta un cambio di rotta significativo rispetto ai mesi della controffensiva fallita e delle richieste di armamenti sempre più avanzati. “Abbiamo discusso con Trump di diverse opzioni, quella del congelamento è una di esse”, ha dichiarato il Presidente ucraino, pur aggiungendo di non essere certo che Vladimir Putin accetterà tale proposta.

Nei centri di potere europei, l’ipotesi viene interpretata come un primo passo verso un negoziato realistico. Francia e Germania considerano il fermo tecnico un’opportunità per ridurre la tensione e consentire la ripresa dei colloqui diplomatici interrotti da oltre un anno. Tuttavia, il Cremlino, almeno per il momento, ha respinto l’idea di un congelamento militare, in quanto comporterebbe la rinuncia a obiettivi che Mosca continua a ritenere strategici e non negoziabili.

Il fulcro della questione politica risiede in questo punto. Alcuni analisti occidentali interpretano il riconoscimento della linea del fronte come punto di partenza come una resa de facto, una sospensione del conflitto che perpetua l’occupazione russa del Donbass e della costa del Mar d’Azov. Altri, invece, la considerano l’unica strategia per evitare all’Ucraina una guerra prolungata. Il Presidente Zelensky, sottoposto alla pressione interna e alle sollecitazioni dei partner internazionali, adotta una posizione intermedia: pur non rinunciando formalmente a territori, si dichiara disponibile a un cessate il fuoco e a negoziati.

In questo contesto, si osserva un movimento parallelo da parte dell’ex Presidente Trump. Pur proponendo di congelare le ostilità, il Presidente americano ha annunciato l’imposizione di nuove sanzioni contro la Russia, con particolare attenzione al settore energetico e alle istituzioni finanziarie che supportano l’apparato militare di Mosca. Tale decisione rappresenta un segnale ambivalente: da un lato, l’intenzione di avviare un dialogo diplomatico; dall’altro, la volontà di mantenere una pressione economica costante su Putin. La Casa Bianca sottolinea che le nuove misure sono volte a preservare la pressione su Mosca anche nel contesto di un eventuale accordo di pace.

Questa iniziativa ha colto di sorpresa l’Unione Europea, divisa tra la prospettiva di un compromesso territoriale e la necessità di non legittimare l’occupazione russa. Al momento, non è stata formalizzata alcuna firma. Le dichiarazioni, tuttavia, rivestono un’importanza significativa. Il rischio concreto è che una tregua priva di un accordo politico si trasformi in una pace temporanea suscettibile di ulteriori conflitti. Kiev si adopera per resistere al logoramento, Mosca intende consolidare le sue conquiste territoriali, mentre l’Unione Europea auspica un cessate il fuoco la cui durata rimane incerta.



