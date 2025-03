Zeudi Di Palma esprime la sua sfiducia nei confronti di Helena Prestes al Grande Fratello, rivelando tensioni e incomprensioni tra le due concorrenti

Un nuovo capitolo si apre nella dinamica tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo un periodo di forte amicizia, i rapporti tra le due modelle si sono deteriorati, portando a tensioni evidenti. Recentemente, Helena ha cercato di riavvicinarsi a Zeudi, scusandosi e tentando di ricostruire un legame, ma il tentativo sembra non aver avuto successo.





Le fan delle due concorrenti, conosciute come Zelena, hanno notato questo riavvicinamento, ma ci sono sospetti che possa essere motivato da una strategia. Helena, consapevole del supporto della comunità, potrebbe temere di perdere il favore del pubblico. Tuttavia, Zeudi ha chiaramente espresso la sua riluttanza a perdonare i torti subiti, come ha rivelato durante una conversazione con le altre coinquiline.

La situazione è diventata tesa quando Zeudi ha confidato alle sue amiche che le discussioni e i confronti all’interno della casa sono stati spesso fomentati da Helena e Javier. Dopo la loro separazione, le due ex amiche si sono scambiate frecciate, dimostrando che le incomprensioni tra loro non sono affatto risolte. Zeudi ha dichiarato: “In passato l’ho perdonata tante volte, perché quando sei presa da una persona hai i prosciutti agli occhi. Adesso non ce li ho più e ho capito che mi ha tradita e mi ha messa in cattiva luce. Io non dimentico le parolacce che mi ha detto”.

Il conflitto si è intensificato quando Helena ha consigliato a Javier di non fidarsi di Zeudi, suggerendo che quest’ultima stesse cercando di inserirsi tra loro. Zeudi, dal canto suo, ha sottolineato che è stata sempre Helena a cercarla per prima. “Yo he tenido sentimientos por Helena y yo no llegaba a ver las cose, he continuato a perdonarla, ha pasado un mes e mezzo e già ha passato, io le ho tendido la mano per una amicizia e lei me la ha quitata perché ha deciso di insultarmi, non la ho perdonata”, ha aggiunto Zeudi, evidenziando il suo stato d’animo.

Le amiche di Zeudi hanno cercato di farle notare che sarebbe stato un errore riporre nuovamente fiducia in Helena. Tuttavia, Zeudi ha risposto che sono stati sempre gli Helevier a farsi avanti, insinuando che le responsabilità del deterioramento della loro amicizia non siano solo sue. La conversazione ha sollevato diversi commenti tra il pubblico, alcuni dei quali sostengono che Zeudi abbia ragione nel dire che sono sempre Helena e Javier a cercare un contatto, mentre altri mettono in dubbio la veridicità delle sue affermazioni.

In particolare, alcuni telespettatori hanno ricordato un episodio in cui Zeudi era visibilmente affettuosa nei confronti di Helena, seduta accanto a lei sul divano, il giorno dell’8 marzo. Questi momenti di apparente amicizia hanno sollevato interrogativi sulla sincerità delle affermazioni di Zeudi. Le critiche continuano a emergere, con alcuni spettatori che accusano Zeudi di cercare attenzione e di non saper gestire le sue relazioni all’interno della casa.

Il clima all’interno della casa del Grande Fratello si fa sempre più teso, e il pubblico osserva attentamente l’evoluzione di questa complicata dinamica tra Zeudi e Helena. La questione di chi meriti realmente la fiducia e il supporto degli altri concorrenti rimane aperta, mentre le due continuano a navigare tra sentimenti di rancore e desiderio di riconciliazione.