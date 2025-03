“Zeudi riceve metà della pensione”. Grande Fratello, la rivelazione sorprende alla vigilia della finale

L’edizione di quest’anno del Grande Fratello ha visto i fandom giocare un ruolo determinante nel percorso dei concorrenti, portando visibilità e sostegno, ma anche dando origine a numerose controversie. Tra i gruppi di fan più noti e discussi si distingue il fandom Zelena, che inizialmente ha supportato Helena e Zeudi, per poi concentrare il proprio appoggio esclusivamente su quest’ultima dopo il fidanzamento di Helena con Javier.





Se da un lato il sostegno dei fan ha rappresentato una risorsa per alcuni concorrenti, dall’altro il comportamento di alcuni gruppi ha sollevato critiche e polemiche. In particolare, il fandom Zelena è stato accusato di aver contribuito a creare un clima tossico attorno al programma. Numerosi episodi spiacevoli sono stati segnalati, tra cui minacce rivolte ai fan di Helena e attacchi verbali contro ex concorrenti come Federico Chimirri, che ha subito intimidazioni sulla sua pagina Instagram e sulla piattaforma X. Questi comportamenti hanno spinto molti telespettatori a esprimere il loro disappunto, chiedendo un maggiore controllo per garantire un ambiente più sereno all’interno del reality show.

Nelle ultime ore, un altro episodio legato al fandom Zelena ha attirato l’attenzione, suscitando un acceso dibattito sui social. Un fan ha dichiarato di aver donato 300 euro per finanziare un aereo che avrebbe sorvolato la casa del Grande Fratello con un messaggio indirizzato a Zeudi. Questo gesto, definito da molti come “uno schiaffo alla povertà”, ha scatenato una pioggia di critiche.

Molti utenti hanno sottolineato quanto sia inappropriato destinare una cifra così elevata per un’iniziativa legata a un reality show, soprattutto in un periodo in cui molte persone faticano ad arrivare a fine mese. Tra i commenti più accesi si legge: “Pensate. Mario ha donato metà della sua pensione minima. Se non è devozione questa”, in riferimento al post che recitava: “Ho appena donato 300 euro per l’aereo”.

Le reazioni non si sono fatte attendere: “hahahaha xD mamma mia soldi persi…”, “Questo scrive tante di quelle cazzate che ancora lo commentate??? È un dissociato altrimenti non seguiva le Zelena!!!”, “Mario vai da uno bravo….”, “Mario sta alla frutta. E oltre”, “Poi magari andrà alla Caritas per un pezzo di pane!! Ma quanto sono fuori dai coppi questi??!!! Assurdi”.

La vicenda ha alimentato ulteriormente il dibattito sull’opportunità di destinare risorse economiche a questo tipo di iniziative. Alcuni utenti hanno invitato a ignorare completamente i post legati al fandom Zelena: “La cosa intelligente da fare è non commentare più da oggi al 31 i post Zelena, non dategli l’importanza che non hanno, non sprecate neanche un secondo del vostro tempo per loro. Lasciatele al loro delirio presto saranno nell’oblio”. Altri hanno espresso indignazione per l’uso di una somma così considerevole: “Io gli darei 300 calci in cu**. Vergogna!!! Uno schiaffo alla miseria. Ste cose mi fanno tanta rabbia, poiché se avessi quella disponibilità, aiuterei più assiduamente i canili”*.