Zeudi smaschera Tommaso al Grande Fratello, rivelando il suo comportamento e creando tensione tra i concorrenti

Mentre il Grande Fratello si avvicina alla sua finale del 31 marzo, le discussioni tra i concorrenti continuano a intensificarsi. Recentemente, Zeudi ha deciso di mettere nel mirino Tommaso, il fidanzato di Mariavittoria, rivelando a Shaila e Chiara il tipo di gioco che il concorrente sta portando avanti. La tensione è palpabile, e Zeudi si è mostrata visibilmente nervosa, delusa dai comportamenti di Tommaso.





L’ex Miss Italia ha espresso senza mezzi termini il suo disappunto nei confronti dell’idraulico, accusandolo di avere atteggiamenti incoerenti. In particolare, Zeudi ha sottolineato come Tommaso sembri predicare bene ma razzolare male, evidenziando una contraddizione nel suo comportamento. “Predica bene e razzola male,” ha affermato, riferendosi al fatto che Tommaso aveva nominato Shaila in passato, ma ora si è innervosito per la nomination della Gatta nei confronti di Mariavittoria.

Zeudi ha messo in evidenza l’incoerenza di Tommaso, dicendo: “Tu sei andata da lei e glielo hai detto, dopo un po’ di tempo quando il vostro rapporto non era più lo stesso, l’hai nominata.” Questa osservazione ha messo in luce le dinamiche complicate all’interno della casa e ha sollevato interrogativi sulla sincerità di Tommaso.

In aggiunta, Zeudi ha lanciato un’ulteriore critica al concorrente, affermando che “Mariavittoria si espone sempre, mentre Tommaso tende a nascondersi dietro la coppia e la sua simpatia innata.” Questa dichiarazione ha il potenziale di innescare un confronto diretto tra i due gieffini, poiché Tommaso non è ancora a conoscenza delle parole di Zeudi.

La tensione tra i concorrenti è palpabile, e molti fan si chiedono come reagirà Tommaso quando scoprirà le affermazioni fatte da Zeudi. La questione delle nomination è diventata un tema centrale, con Zeudi che ha anche sottolineato: “Ma Tommaso può nominare la mia metà qui dentro e io non posso il tuo? Allora, ci voglio, stiamo pari.” Questa frase mette in risalto il senso di ingiustizia che Zeudi percepisce riguardo alle dinamiche di gruppo.