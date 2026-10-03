10 frasi che le nostre nonne dicevano sempre: quante ne ricordi?





Bastavano poche parole e capivamo immediatamente che non c’era più niente da discutere. Le nostre nonne avevano un modo tutto loro di insegnarci la vita: niente lunghi discorsi, ma frasi semplici che sentivamo ripetere continuamente.





Alcune ci facevano sorridere, altre ci facevano arrabbiare. Eppure, a distanza di tanti anni, basta sentirne una per tornare immediatamente nella cucina della nonna.

Ecco 10 frasi che moltissimi italiani hanno sentito almeno una volta.

1. “Finché sei sotto questo tetto…”

La frase definitiva. Generalmente non serviva neppure completarla: significava che in quella casa esistevano delle regole e andavano rispettate.

2. “Portati qualcosa, che la sera rinfresca.”

Potevano esserci 35 gradi all’ombra. Per una nonna italiana, però, prima o poi sarebbe sicuramente arrivato il freddo.

3. “Mangia, sei troppo magro!”

Per molte nonne nessun nipote aveva mai mangiato abbastanza. Dopo primo, secondo, contorno e dolce arrivava inevitabilmente la domanda: “Non mangi altro?”.

4. “I soldi non crescono sugli alberi.”

La sentivamo quando chiedevamo qualcosa di troppo costoso. Era una delle lezioni più semplici sul valore del denaro.

5. “Chi dorme non piglia pesci.”

Alzarsi, darsi da fare e non aspettare che le cose arrivassero da sole. Una frase che vale ancora oggi.

6. “Meglio soli che male accompagnati.”

Un consiglio che poteva riguardare amicizie, fidanzamenti e praticamente qualsiasi rapporto umano.

7. “Una mano lava l’altra e tutte e due lavano il viso.”

Era il modo per ricordarci che aiutarsi reciprocamente rende la vita più semplice.

8. “Non uscire con i capelli bagnati!”

Per intere generazioni di nonne, uscire di casa con i capelli ancora umidi sembrava quasi una sfida al destino.

9. “Quando avrai la mia età capirai.”

Da bambini sembrava una frase incomprensibile. Poi gli anni passano e, improvvisamente, cominciamo a capire cosa intendessero.

10. “Copriti, che prendi freddo.”

Probabilmente una delle frasi più universali delle nonne italiane. Maglione, giacca, sciarpa: secondo loro non eravamo mai abbastanza coperti.

Oggi alcune di queste espressioni possono sembrare appartenere a un altro mondo. Eppure hanno accompagnato l’infanzia di milioni di persone e sono diventate piccoli pezzi della nostra memoria familiare.

E la cosa più divertente è che molti di noi, crescendo, hanno finito per pronunciare le stesse identiche frasi ai propri figli o nipoti.

Quante ne ricordavi? E soprattutto: qual era la frase che tua nonna ripeteva sempre?

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