Quando ti senti bloccato a farlo dentro lei, anche se vuole





Quel giorno, dopo aver ascoltato Emma ammettere le sue paure, mi sentii come se fossimo precipitati insieme in un tunnel stretto, illuminato soltanto da quella nuova fiducia appena accesa. Non era più solo il mio fardello, come una pietra pesante da sollevare silenziosamente nel mio petto; ora era qualcosa che condividevamo, senza scappatoie, senza compromessi.





Rallentammo il passo, camminando lenti lungo il viale spoglio del Westerpark. I nostri respiri si mescolavano all’aria fredda. Emma rimase per qualche secondo in silenzio, come se stesse scegliendo con cura le parole da dire. Poi, con quel senso di urgenza che a volte le saltava fuori all’improvviso, confessò: «Sai, spesso mi sento come se dovessi essere ‘perfetta’, anche se non so bene in base a quali criteri. In fondo, la mia arte, il mio modo di esprimermi… sono tutto o niente. Non posso mostrarmi fragile, o rischio di non essere presa sul serio.»

Annuii, memore di tutte le volte in cui ci eravamo ammirati da lontano, senza mai scoprire davvero il dietro le quinte di quella sicurezza scintillante. «È come se tu avessi un castello di vetro, no? Tanta bellezza ma anche tante fragilità nascoste.»

Un sorriso triste si disegnò sulle sue labbra. «Proprio così.»

Per un attimo ci fermammo su un ponte che guardava il canale, l’acqua scura e lenta. Il rumore della città sembrava lontano, quasi inudibile, come se il tempo si fosse dilatato intorno a noi. Potevo sentire il battito del mio cuore, più forte di prima, ma non per paura. Era tensione, attesa.

«Alex,» esordì, quasi sussurrando, «tu non mi hai mai detto davvero cosa ti blocca. Quando ti senti lontano, cosa ti attraversa la testa?»

Sentii la gola stringersi. Trovare un modo per esprimere un sentimento così radicato era come camminare su un filo sottile. Poi presi coraggio, lasciando che le parole scivolassero fuori, con un tremito dietro la voce: «Non sono mai davvero riuscito a mettere a fuoco cos’è che mi fa sentire così faticoso quel momento… ma credo che sia tutto legato al modo in cui sono cresciuto. A un senso di dovere, di controllo che ho imparato da bambino. Mio padre… non parlava mai di queste cose senza rabbia o silenzi pesanti.»

Emma si avvicinò, appoggiando la testa sulla mia spalla come si fa con un rifugio. «Non eri solo un ragazzino che imparava a stare zitto, eri un ragazzo che cercava di capire chi fosse, senza aiuti.»

Parlare con lei in quel modo non era mai stato così essenziale. Era come se la barriera che avevo costruito intorno a quella parte di me stesse finalmente cedendo, un mattone alla volta.

«Quando veniva il momento di lasciarmi andare, di essere semplicemente me stesso con te, dentro di me accadeva qualcosa di strano… Uno scontro tra quello che desideravo dare e una paura che mi bloccava. Venire dentro di te, che per molti può essere solo un momento di intimità, a me sembrava una specie di prova: se fossi riuscito a farlo, avrei dimostrato di poter essere abbastanza, nonostante tutto.»

Emma strinse ancora la mia mano senza dire una parola. Era come se stesse trattenendo il fiato, aspettando che le domande seguissero. «Quindi, pensi che quella paura nasca da un’idea di inadeguatezza che hai dentro?»

Lo sguardo lontano che avevo poco prima ora si spostò su di lei, finalmente in un contatto pieno, senza maschere. «Sì. E anche da una specie di sentimento di colpa, assurdo forse, perché quando siamo insieme io voglio solo essere presente, ma nella mia testa a volte si insinua quel pensiero che sto invadendo qualcosa che non dovrei.»

Il viso di Emma si fece serio. «Posso immaginare cosa significa crescere in un ambiente così. Però, questa cosa non ha mai avuto colore davanti a me, Alex. Né avevo capito che per te fosse una battaglia quotidiana.»

«E neanche io ne avevo piena coscienza,» ammisi, il tono più fragile di quanto avrei voluto. «Da solo, queste sensazioni diventano un groviglio che si ingarbuglia ogni volta che stiamo per avvicinarci davvero… per me non è solo questione fisica. È come se la mia mente mettesse un freno con tutte le sue paure.»

Emma mi guardò con quegli occhi che avevano visto i miei più profondi silenzi. «Forse, dobbiamo smettere di pensare a questo come a un freno e iniziare a vederlo come una chiave. La chiave per aprire qualcosa di più grande.»

Quel pensiero mi colpì, insinuandosi come un’idea nuova ma ancora incerta. Come un invito a non scappare ma a esplorare quello che ancora non comprendevo dentro di me.

Nei giorni successivi, parlare con Emma divenne un rituale di piccole scoperte. A volte incrociavamo sguardi rapidi, altre volte seduti per ore sul divano con un silenzio condiviso che parlava più di mille parole. Il confine tra paura e fiducia si faceva spesso labile, ma c’era quel filo comune che ci legava e ci guidava.

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