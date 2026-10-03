“Quando lei voleva sempre farlo in quel modo, a un certo punto ho detto basta”





La mattina seguente, il telefono vibra con un messaggio che non aspettavo: “Ti va di vederci oggi? Ho bisogno di parlare.” Non c’è firma, ma la mano tremante che tiene il cellulare inizia a familiarizzare con il numero. Guardo fuori dalla finestra: la pioggia ha smesso, ma il cielo grigio pesa comunque.





Al bar dove di solito incontro Anya, scorgo la sua figura seduta al tavolo in fondo. I suoi capelli bagnati incorniciano uno sguardo esausto, le mani intorpidite dal freddo stringono una tazza di caffè nero. Quando ti vede, si alza a fatica, come se ogni passo fosse una contrazione lenta dentro di sé.

“Jack,” dice piano, e la sua voce sembra un filo teso su cui gioca il silenzio. Ha un’aria diversa, meno sfacciata del solito, più fragile. “Ci sono cose… cose che non ti ho mai detto. Non perché non volessi, ma perché avevo paura.”

Le siedo di fronte, e osservo il tremolio inquieto delle sue mani. Il locale intorno a noi è pieno di rumori, ma tutto si ripiega su quel momento, sul suo respiro che si fa irregolare, sui suoi occhi che cercano i miei, forse alla ricerca di una terra sicura.

“È stato durante un periodo molto buio,” comincia, “quando stavo con Marko. Non è solo che non sopportavo il sesso vaginale, è che, ogni volta, provavo… dolore. Più di quanto avrei potuto tollerare. Non era fisico, almeno in apparenza. Era… dentro, nel modo in cui lui lo faceva. A volte non era solo il corpo. Era come se mi cancellasse, Jack. Un pezzo di me che non riuscivo a mantenere.”

La sua voce si fa rotta, e mi sorprendo a cercare le parole giuste senza fretta. “Mi ha abusata,” sussurra a mezza voce, “e il modo in cui lo faceva era senza cura, senza rispetto. Mi ha fatto paura il pensiero stesso del sesso vaginale, non di me. Non del mio corpo. Mi sono chiusa lì.”

Romanza, ironia, ribellione si erano fusi in lei e io l’avevo vista solo nella sua parte esuberante. Quel racconto, così crudo, mi colpisce come un pugno al cuore che non segue regole, ma solo un tumulto di emozioni.

“E allora?” chiedo, cercando un equilibrio nelle dita posate sul tavolo, “come ci possiamo stare dentro, con tutto questo?”

Anya smette di guardare il piatto rovesciato davanti a lei e fissa un punto indefinito sulla parete. “Non lo so ancora. Non so se potremo. Ma voglio provarci. Voglio che tu sappia tutto, perché non voglio più costruire muri davanti a te.”

Rimango muto per qualche secondo, inseguito da un pensiero che rimbalza fra le mie insicurezze e la voglia di aiutarla. “Non sarà facile per me,” ammetto, “ma voglio esserci. Ho paura di sbagliare, di fare danni, ma… non voglio scappare.”

Lei sorride debolmente, una luce tremolante che illumina la sua testa china. “Per me, il sesso anale non è solo una preferenza. È una zona di conforto, un modo per sentirmi al sicuro mentre esploro l’intimità. Non è il futuro che pensavo, ma forse può essere qualcosa di nostro.”

Il barista ci lascia soli discreto, e mi lascia lo spazio per vedere la sua verità riversarsi in quelle poche parole. Sento che il confine tra noi è sottile, ma per la prima volta, caldo e vivo.

Nel tragitto di ritorno, mi rimbomba in testa la conversazione con Luca. “Non è il gesto,” mi aveva detto, “ma il modo in cui ci si prende cura l’uno dell’altro durante quel gesto. La fiducia non nasce da un atto, ma da come si affronta insieme la paura e il desiderio.”

Mentre cammino per le strade di Neukölln, con le luci dei negozi che si riflettono sulle pozzanghere, sento che devo imparare a vedere Anya oltre quello che ho sempre pensato fosse il sesso. Più come un dialogo, un atto di ascolto reciproco che chiede di più delle parole dette o taciute.

La sera si trascina avanti con un filo sottile di speranza e dubbio. Anya mi manda un messaggio che è un piccolo segnale: “Sei ancora là?”

Dico di sì. E lo sono, anche quando la paura mi avvolge, anche quando la ruga di incertezza fra le sopracciglia non vuole sciogliersi.

I giorni successivi sono pieni di conversazioni spezzate, di pause pesanti e di sguardi che cercano conferme negli occhi dell’altro. Il sesso, quando arriva, è lento, attento. Un territorio da esplorare senza mappe, dove ogni movimento è un negoziato delicato.

Una sera, mentre siamo sdraiati sul divano mancino di Anya, lei si avvicina con cautela. “Voglio provare qualcosa,” dice, timida e decisa insieme.

Quando accetta di ritornare a toccare il confine di quella ferita, io resto immobile per un attimo, un volo radente sopra i miei limiti. Poi, con la bocca secca, accompagno quella necessità con parole leggere: “Fammi solo sapere quando per te va bene, niente pressioni.”

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