10 Motivi (Approvati dagli Esperti) per Fare Sesso al Mattino

Gli esperti concordano che il sesso mattutino offre numerosi benefici. Ecco perché dovresti inserirlo nella tua routine.





Quando si tratta di sesso al mattino, c’è molto di più ad aspettarti di un doppio espresso o di una sessione di yoga. Il sesso mattutino ha così tanti vantaggi che dimenticherai perché hai mai avuto voglia di rimandare la sveglia.

Anche se spesso l’intimità di coppia è riservata alla sera — quando si è finalmente in intimità dopo una lunga giornata — farlo proprio prima di addormentarsi può lasciare qualcosa a desiderare. Potresti essere stanco, mentalmente svuotato o semplicemente non avere l’energia necessaria. Al contrario, al mattino sei riposato, già nel letto, e i benefici diventano evidenti.

Ecco i 10 motivi per cui gli esperti consigliano di portarlo in cima alla lista delle priorità.

1. Avrai più energia Dopo una buona notte di sonno sei al massimo delle tue forze. Leigh Norén, terapista sessuale e di coppia, spiega che il mattino offre un momento naturale in cui è meno facile essere disturbati. Il sesso mattutino tende anche a essere più lento e rilassato, quasi “accogliente”, il che può rendere l’esperienza particolarmente piacevole.

2. È più facile prendere l’iniziativa Non serve un invito esplicito. Siete già lì, sotto le coperte, magari già abbracciati. Spesso basta uno sguardo, un bacio rapido o una coccola per cominciare. Norén lo definisce un approccio quasi automatico, senza imbarazzo e senza la necessità di annunciare nulla.

3. Ti mette di buon umore Il benessere che si prova dopo il sesso spesso va sprecato perché ci si addormenta subito. Al mattino, invece, porti con te quell’energia positiva per tutto il giorno. “Tutte le endorfine e la dopamina rilasciate durante il sesso ti mettono di buon umore e funzionano come un booster naturale,” spiega Norén. Ti sentirai più sicuro di te e piacevolmente desiderato dal partner.

4. Aumenta la produttività Una ricerca del 2017 condotta dalle Università di Washington e Oregon ha rilevato che chi faceva sesso dopo il lavoro — e il mattino è incluso — riportava un umore più positivo il giorno successivo, con maggiore coinvolgimento lavorativo e soddisfazione professionale. Il beneficio durava 24 ore ed era ugualmente forte per uomini e donne.

5. Stimola il desiderio Al mattino siamo meno stressati e ansiosi, due nemici noti del desiderio sessuale. Invece di controllare l’email appena svegli, fare sesso permette di aggirare il calo di libido che spesso si accumula durante la giornata. In più, molti uomini sperimentano erezioni più forti al mattino, rimuovendo eventuali “barriere di disponibilità.”

6. Aiuta a uscire dalla routine Il sesso mattutino sembra meno impegnativo di quello serale, quasi privo di pressione. Per le coppie che attraversano un periodo di distanza intima, può essere un modo naturale per ricominciare senza l’ansia di una “serata romantica” che deve per forza concludersi in un certo modo. Farlo per primo significa anche non rimandarlo all’infinito.

7. Sostituisce l’allenamento mattutino Secondo la sessuologa e terapista di coppia Sofie Roos, il sesso può contare come attività fisica, soprattutto se si prolunga e fa salire la frequenza cardiaca. Quindici minuti di sesso equivalgono all’incirca a una camminata di un miglio in venti minuti. Non sostituisce il cardio vero, ma fa comunque bene al cuore.

8. Aumenta la fiducia in sé stessi Il sesso mattutino avviene spesso alla luce naturale, e secondo la sessuologa Yael Rosenstock Gonzalez questo può fare molto per l’autostima. Essere visibili, senza filtri e senza trucco, aiuta ad accettare il proprio corpo. “Più tempo trascorriamo con i nostri corpi, più diventa facile accettarli,” spiega.

9. Rafforza il legame di coppia La terapista Nari Jeter consiglia di pianificare il sesso mattutino scegliendo uno o due giorni a settimana in cui entrambi i partner possano iniziare la giornata con calma. “Programmare il sesso mattutino può essere altrettanto piacevole quanto organizzare un appuntamento romantico, con la stessa attesa e lo stesso entusiasmo.”

10. È spesso più divertente Il sesso mattutino è sesso senza fronzoli: prima della doccia, prima di lavarsi i denti, con i capelli spettinati e senza trucco. “Ci costringe a liberarci dalla performatività che a volte accompagna il sesso in altri momenti della giornata,” dice Rosenstock Gonzalez. “Essere più esposti ci dà l’opportunità di raggiungere una maggiore autenticità e vulnerabilità.”