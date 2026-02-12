7 abitudini tranquille delle donne che si sentono disconnesse dalla vita, secondo la psicologia





Molte donne, nonostante abbiano raggiunto il successo, si sentono spesso come se stessero osservando la vita attraverso una finestra. Questo senso di disconnessione può derivare da sette abitudini inconsce condivise da milioni di donne, abitudini così sottili e socialmente accettabili che spesso non ci rendiamo conto che sono le cause della nostra anestesia emotiva.





A 36 anni, ho vissuto questa sensazione in prima persona. Anche se il mio curriculum sembrava brillante, mi sentivo completamente scollegata dalla mia esistenza. Le giornate si mescolavano, le relazioni sembravano superficiali e non riuscivo a scrollarmi di dosso la sensazione che la vita accadesse intorno a me, anziché con me. Questa disconnessione ha portato a un burnout, durante il quale ho scoperto che spesso la mancanza di connessione con la vita deriva da abitudini silenziose che sviluppiamo senza rendercene conto.

La ricerca psicologica ha identificato specifici schemi comportamentali che ci tengono bloccati in questo stato di disconnessione. Di seguito, presento sette di queste abitudini silenziose che potrebbero impedirti di vivere pienamente la tua vita.

Scorrere la vita invece di viverla Quante volte hai preso il tuo telefono per controllare qualcosa, solo per renderti conto un’ora dopo di sentirti vuota e leggermente nauseata? Questa abitudine di scorrere senza pensare crea quello che gli psicologi definiscono “attenzione parziale continua”. Non sei mai completamente presente, né nel tuo spazio fisico né nel mondo digitale, fluttuando in uno stato intermedio.

Durante il mio recupero dal burnout, ho notato questo comportamento. Raggiungevo il telefono al mattino, alla sera e innumerevoli volte durante il giorno. Ogni sessione di scorrimento mi lasciava più disconnessa, confrontando le mie emozioni con i successi degli altri. Secondo una ricerca dell’Università di Copenaghen, l’uso eccessivo dei social media è correlato a un aumento dei sentimenti di isolamento e disconnessione. Ironia della sorte, scrolliamo per cercare connessione, ma finiamo per sentirci più soli.

Prova a stabilire momenti specifici per controllare il telefono. Quando senti il bisogno di scorrere, fermati e chiediti cosa stai realmente cercando: connessione? Distrazione? Spesso, una passeggiata all’aperto o una conversazione reale possono soddisfare quel bisogno meglio di qualsiasi app.

Vivere in modalità pilota automatico Quando è stata l’ultima volta che hai davvero assaporato il tuo caffè del mattino? O notato la sensazione dell’acqua calda nella doccia? La modalità pilota automatico è subdola. Passiamo intere giornate, addirittura settimane, senza realmente viverle. Ci svegliamo, pendoliamo, lavoriamo, mangiamo, dormiamo e ripetiamo. Prima di accorgercene, i mesi passano e fatichiamo a ricordarli.

La ricerca dello psicologo Daniel Kahneman sull’attenzione dimostra che quando operiamo in modalità pilota automatico, i nostri cervelli smettono letteralmente di formare ricordi dettagliati. Non sorprende che la vita sembri scorrere senza di noi.

Durante le mie corse, pratico l’arte di notare cinque cose: il suono dei miei passi su diverse superfici, la temperatura dell’aria, i colori intorno a me, il mio ritmo respiratorio e come si sente il mio corpo in movimento. Questa semplice pratica mi riporta dal pilota automatico alla presenza reale.

Inizia in piccolo. Scegli un’attività quotidiana e falla con piena attenzione. Potrebbe essere la tua routine mattutina o la pausa pranzo. Nota le texture, le temperature, i suoni. Rimarrai sorpreso da quanto possono arricchirsi anche i momenti più banali.

Evitare la vulnerabilità nelle relazioni Tendi a mantenere le conversazioni leggere e superficiali? Condividi successi ma non difficoltà? Presenti una versione curata di te stessa anche ai tuoi amici più cari? Questa abitudine protettiva crea quella che la ricercatrice Brené Brown chiama “armatura”. Sebbene possa sembrare più sicura, impedisce una connessione genuina. Ti ritrovi circondata da persone, ma ti senti completamente sola perché nessuno ti conosce veramente.

Dopo aver lasciato il mio lavoro nel settore corporate a 37 anni, ho faticato a parlare delle mie paure e incertezze. Condividevo le parti entusiasmanti del mio percorso di scrittura, ma nascondevo gli attacchi di panico notturni riguardo alla sicurezza finanziaria. Questa condivisione selettiva mi faceva sentire una fraudolenta nelle mie relazioni.

La vulnerabilità non significa condividere tutto con chiunque. Significa permettere a persone fidate di vedere le tue vere lotte, dubbi e imperfezioni. Inizia con una persona, condividi una piccola verità. Osserva come trasforma la relazione.

Rimandare la gioia a “un giorno” “Sarò felice quando perderò peso.” “Mi rilasserò dopo questo progetto.” “Godrò della vita una volta che avrò più soldi.” Ti suona familiare? Questa abitudine di rimandare ci tiene costantemente disconnessi dal presente. Viviamo sempre per un futuro che non arriva mai, perché c’è sempre un altro traguardo da raggiungere.

La ricerca della professoressa di psicologia Sonja Lyubomirsky sulla felicità mostra che rimandare costantemente la gioia ristruttura letteralmente i nostri cervelli, rendendoci meno capaci di sperimentarla. Ci alleniamo a non essere presenti e soddisfatti.

Quando ho scoperto il journaling dopo il mio burnout, ho iniziato a annotare tre momenti di gioia ogni giorno, per quanto piccoli. Il vapore del mio tè, un messaggio divertente da un amico, la luce del pomeriggio che colpiva la mia scrivania. Questa pratica ha rivelato che la gioia non aspettava il futuro; era qui, in piccole dosi che ero troppo distratta per notare.

Intorpidire con una costante occupazione Essere occupati sembra produttivo, persino importante. Ma la frenesia cronica spesso funge da sofisticato meccanismo di evitamento. Quando ogni momento è programmato, non c’è spazio per sentire emozioni difficili o affrontare verità scomode. Ci disconnettiamo dalla nostra esperienza interiore sommergendola con richieste esterne.

La psicologa clinica Dr. Suzanne Degges-White sottolinea che la perpetua occupazione può essere una forma di intorpidimento emotivo, simile ad altri comportamenti di evitamento. Utilizziamo l’attività come una droga per evitare la quiete e ciò che potrebbe rivelare.

A 38 anni, la mia crisi che si è trasformata in una rinascita mi ha costretta a fermarmi. Niente più nascondersi dietro compiti e liste di cose da fare. In quella quiete, ho finalmente ascoltato ciò che il mio corpo e la mia mente cercavano di dirmi da anni.

Crea spazi di tempo non programmati. Inizia con soli 15 minuti. Siediti senza agenda, senza telefono, senza distrazioni. Nota cosa emerge. Qui inizia la riconnessione.

Ignorare le proprie esigenze come “non importanti” Quante volte superi l’esaurimento, salti i pasti o ignori i segnali del tuo corpo perché qualcos’altro sembra più urgente? Questa abitudine di auto-svalutazione trasmette un chiaro messaggio alla tua psiche: non conti. Col tempo, ti disconnetti sempre di più dai tuoi bisogni, desideri e sentimenti. Non puoi sentirti connessa alla vita quando sei disconnessa da te stessa.

La ricerca sulla self-compassion della Dr. Kristin Neff mostra che le persone che ignorano costantemente i propri bisogni sperimentano tassi più elevati di ansia, depressione e, sì, disconnessione dalla vita.

Ora, le mie corse mattutine non sono negoziabili. Non sono egoistiche o indulgenti; sono il modo in cui mantengo la mia connessione con me stessa e, di riflesso, con la vita. Quando onoro questo bisogno, tutto il resto fluisce meglio.

Evitare emozioni difficili Siamo diventati esperti nell’evitare le emozioni. Ci sentiamo tristi? Guardiamo qualcosa di divertente. Ansiosi? Beviamo un bicchiere di vino. Arrabbiati? Facciamo una corsa. Sebbene le strategie di coping abbiano il loro posto, evitare costantemente emozioni difficili ci tiene disconnessi dall’intero spettro dell’esperienza umana. La vita diventa attenuata, come guardarla in bianco e nero anziché a colori.

La ricerca dello psicologo Marc Brackett sull’intelligenza emotiva dimostra che le persone che riconoscono e affrontano regolarmente emozioni difficili riferiscono di sentirsi più connesse alle loro vite e relazioni.

I 47 quaderni che ho riempito da quando ho iniziato a scrivere? Molte pagine sono dedicate a sedermi con sentimenti scomodi invece di fuggire da essi. Scriverli, esaminarli, lasciarli fluire attraverso di me invece di rimanere bloccati.

Riconoscere queste abitudini in te stessa non è un fallimento. È consapevolezza, e la consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento. Questi schemi si sviluppano spesso come meccanismi di protezione; ti hanno aiutato a far fronte a tempi difficili. Ringraziali per il loro servizio, poi inizia a lasciarli andare.

Riconnettersi con la vita non richiede cambiamenti drammatici. Piccole modifiche costanti nel modo in cui ci impegniamo con le nostre giornate possono trasformare la sensazione di guardare la vita attraverso una finestra in una partecipazione attiva.



