Le persone che mantengono relazioni durature con i propri figli adulti praticano sempre queste 9 abitudini





Molti genitori si trovano a dover affrontare la sfida di mantenere una connessione con i propri figli una volta diventati adulti. Mentre alcuni lottano per far sentire la propria voce, altri riescono a instaurare legami così solidi da durare nel tempo. Questi genitori praticano nove abitudini che non solo rafforzano i rapporti, ma evitano anche di soffocare i propri figli.





Osservando la mia vicina Margaret, che cerca di convincere suo figlio adulto a rispondere alle sue telefonate, non posso fare a meno di provare un certo dispiacere. Margaret sta facendo ciò che ritiene giusto: controlla quotidianamente, offre consigli non richiesti sulla sua carriera e gli ricorda di prendersi cura di sé. Nel frattempo, ho appena concluso una chiamata domenicale con mia figlia, un rituale che manteniamo da quindici anni. Questo contrasto mi porta a riflettere su come possano evolversi le relazioni tra genitori e figli non appena questi ultimi diventano adulti.

Il passaggio dall’essere genitori a essere amici dei propri figli è una delle transizioni più delicate che affrontiamo. Dopo decenni in cui siamo stati figure autoritarie, protettive e portatrici di risposte, ci troviamo a dover ripensare completamente il nostro ruolo. Alcuni genitori non riescono a compiere questo passo, il che porta spesso a rapporti tesi o, nei casi peggiori, all’estraniazione.

Tuttavia, ci sono genitori che sembrano navigare questa transizione con grazia, mantenendo relazioni significative e affettuose con i loro figli adulti. Cosa fanno di diverso? Dopo aver cresciuto due figli ora quarantenni e osservato innumerevoli famiglie nel mio lavoro di insegnante e scrittore, ho notato alcuni schemi ricorrenti in queste relazioni di successo.

Rispettano i confini senza prenderli sul personale Quando il tuo bambino piccolo ha pronunciato per la prima volta “no”, era il suo primo tentativo di stabilire un confine, e speriamo che tu l’abbia celebrato come una pietra miliare dello sviluppo. Tuttavia, quando i nostri figli adulti stabiliscono dei limiti, spesso li interpretiamo come un rifiuto. I genitori che mantengono relazioni forti comprendono che i confini non sono muri, ma linee guida per interazioni sane.

Quando mio figlio mi ha detto di aver bisogno di spazio per riflettere durante una transizione lavorativa, il mio istinto iniziale è stato di sentirmi ferita. Non dovevo essere il suo sistema di supporto? Tuttavia, ho capito che rispettare il suo bisogno di spazio era in realtà la cosa più utile che potessi fare. Tre mesi dopo, mi ha chiamato con notizie entusiastiche riguardo a una nuova direzione che aveva scelto, grato di avergli dato la libertà di respirare.

Ascoltano più di quanto consigliano Questo aspetto è difficile. Dopo anni di guida attraverso compiti, delusioni amorose e decisioni difficili, l’istinto di intervenire con soluzioni è quasi irresistibile. Tuttavia, gli adulti raramente contattano i genitori in cerca di risposte; di solito cercano comprensione.

Ho imparato a trattenermi e a chiedere: “Stai cercando un consiglio o hai solo bisogno di qualcuno che ti ascolti?” Nella maggior parte dei casi, è la seconda opzione. E quando desiderano davvero un consiglio, lo chiedono direttamente. Questo semplice cambiamento ha trasformato le mie conversazioni con entrambi i miei figli, trasformandole da potenziali campi minati a vere connessioni.

Accettano le scelte dei figli, anche quando non sono d’accordo Quando mio figlio ha annunciato il suo fidanzamento anni fa, avevo delle riserve. La sua fidanzata sembrava distante, la loro relazione mi sembrava affrettata e temevo che stesse commettendo un errore. Ma invece di esprimere le mie preoccupazioni, ho scelto di fidarmi del suo giudizio e di accoglierla nella nostra famiglia a braccia aperte.

Quel matrimonio dura ora da diciotto anni, e mia nuora è diventata una delle grandi gioie della mia vita. Se avessi espresso i miei dubbi iniziali, avrei potuto creare una frattura che avrebbe avvelenato i nostri incontri familiari per decenni. I genitori che mantengono una vicinanza duratura comprendono che le scelte dei figli – riguardo ai partner, alle carriere, agli stili di vita o alla genitorialità – appartengono a loro soli.

Creano nuove tradizioni che funzionano per tutti Le festività della giovinezza dei nostri figli, con pigiami abbinati e rituali mattutini elaborati, non possono essere replicate una volta che hanno le proprie famiglie e obblighi. I genitori di successo non si aggrappano a tradizioni obsolete; collaborano per crearne di nuove.

Nella mia famiglia, abbiamo sostituito la pressione della perfezione festiva con incontri flessibili che si adattano agli impegni di tutti. Ho anche avviato una tradizione di portare ogni nipote in un’avventura da solo una volta all’anno. Questi incontri individuali sono diventati preziose opportunità di connessione senza il caos delle riunioni familiari complete.

Mantengono le proprie vite e identità Niente allontana più rapidamente i figli adulti dei genitori che non hanno una vita al di fuori dell’orbita dei propri figli. I genitori che mantengono relazioni strette hanno hobby, amicizie e obiettivi che si estendono oltre il loro ruolo di genitori.

Da quando mi sono ritirato dall’insegnamento, ho scoperto una passione per la scrittura che riempie le mie giornate di scopo ed entusiasmo. Quando parlo con i miei figli, ho le mie storie da condividere e le mie sfide da discutere. Le nostre conversazioni diventano scambi tra persone intere, non rapporti unilaterali da parte loro per soddisfare il mio bisogno di coinvolgimento nelle loro vite.

Si scusano quando sbagliano Virginia Woolf una volta scrisse: “È molto più difficile uccidere un fantasma che una realtà.” Il fantasma del genitore infallibile deve morire affinché le relazioni adulte autentiche possano prosperare. I genitori che mantengono la vicinanza con i figli adulti non temono di ammettere i propri errori, sia passati che presenti.

Ho chiesto scusa ai miei figli per i momenti in cui sono stata troppo severa, distratta o rigida quando erano giovani. Ho anche chiesto scusa per errori più recenti. Queste conversazioni non hanno diminuito il loro rispetto per me; anzi, hanno approfondito la nostra connessione rendendo la nostra relazione più onesta e reciproca.

Chiedono aiuto quando ne hanno bisogno Per anni, mi sono vantata di non essere mai un peso per i miei figli. Poi, dopo un intervento chirurgico minore, mi sono trovata a dover chiedere aiuto per la spesa e le visite mediche. Con riluttanza, ho contattato mia figlia. La sua risposta mi ha sorpreso: era felice di aiutare e si è sentita ferita dal fatto che avessi esitato a chiedere.

I genitori che mantengono relazioni forti comprendono che permettere ai propri figli di prendersi cura di loro non è debolezza; è un riconoscimento della reciproca natura delle relazioni sane. Questo offre anche ai nostri figli l’opportunità di restituire, il che può essere profondamente gratificante per loro.

Vedono i propri figli come individui, non come estensioni di se stessi I successi di tuo figlio non sono i tuoi successi. I loro fallimenti non sono i tuoi fallimenti. I genitori che mantengono una vicinanza duratura hanno imparato a separare la propria identità e il proprio valore dalle realizzazioni o dalle difficoltà dei propri figli.

Ciò non significa che non celebriamo le loro vittorie o che non li supportiamo nelle sfide. Significa che lo facciamo come testimoni affettuosi del loro percorso, non come persone il cui valore personale oscilla in base alle loro scelte.

Esprimono amore e apprezzamento regolarmente Potrebbe sembrare ovvio, ma molti genitori presumono che i propri figli adulti sappiano di essere amati senza bisogno di dirlo. I genitori che mantengono relazioni strette non lasciano l’amore non detto. Lo esprimono liberamente, non solo a parole, ma anche attraverso azioni che dimostrano di vedere e apprezzare chi sono diventati i loro figli.

Concludo ogni conversazione con i miei figli dicendo loro che li amo. Invio messaggi casuali quando qualcosa mi ricorda di loro. Celebro non solo i loro successi, ma anche il loro carattere, il loro umorismo e la loro resilienza. Questi piccoli gesti tessono un filo continuo di connessione attraverso le nostre vite quotidiane separate.



