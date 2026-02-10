8 abitudini nascoste che possono causare cattivo odore nelle donne anziane





Con l’avanzare dell’età, i cambiamenti ormonali, della chimica della pelle, del metabolismo e delle abitudini quotidiane possono influire in modo sottile sull’odore corporeo. Questo può risultare confuso o frustrante, soprattutto quando le abitudini di igiene personale non sono cambiate. La verità è che il cattivo odore raramente dipende dalla pulizia. Più spesso è causato da piccole abitudini trascurate che si accumulano silenziosamente nel tempo.





Di seguito sono riportate otto abitudini comuni ma poco evidenti che possono contribuire a odori indesiderati nelle donne anziane — e semplici soluzioni pratiche per affrontarle.

1. Indossare troppo spesso tessuti sintetici

Molti capi moderni sono realizzati in poliestere o miscele pensate per essere resistenti e non stropicciarsi. Purtroppo, questi tessuti trattengono calore e umidità, creando un ambiente ideale per i batteri che causano cattivi odori — soprattutto quando la composizione del sudore cambia con l’età.

Perché è importante:

Con la diminuzione degli estrogeni, il sudore può diventare più concentrato e pungente, rendendo i tessuti traspiranti più importanti che mai.

Cosa aiuta:

Scegli fibre naturali come cotone, lino, bambù o modal, in particolare per biancheria intima, reggiseni e capi a contatto diretto con la pelle.

2. Riutilizzare reggiseni o indumenti intimi troppo a lungo

Reggiseni e guaine assorbono sudore, oli della pelle e batteri — anche se non sembrano “sporchi”. Indossarli per più giorni di seguito permette agli odori di accumularsi senza essere notati.

Perché è importante:

Le zone sotto il seno trattengono facilmente l’umidità, favorendo la crescita batterica e causando odori acidi o muffosi.

Cosa aiuta:

Alterna i reggiseni ogni giorno e lavali dopo 1–2 utilizzi. Lasciali asciugare completamente all’aria tra un uso e l’altro.

3. Non asciugarsi completamente dopo il bagno

L’umidità che rimane nelle pieghe della pelle — sotto il seno, tra le dita dei piedi, nella zona inguinale o dietro le ginocchia — può portare rapidamente alla crescita di batteri o funghi.

Perché è importante:

La pelle che invecchia è più sottile e sensibile, quindi più soggetta a irritazioni e odori quando resta umida.

Cosa aiuta:

Asciugati tamponando con cura. Usa un asciugacapelli a temperatura fredda o un ventilatore per le zone difficili da raggiungere. Alcune donne trovano utile una leggera polvere per il corpo (senza profumo o antifungina).

4. Usare il profumo per coprire l’odore invece di risolverlo

Sovrapporre il profumo all’odore corporeo spesso rende l’odore più forte e sgradevole, non migliore.

Perché è importante:

Il profumo può reagire chimicamente con sudore e batteri, creando a volte un odore pungente o acido.

Cosa aiuta:

Concentrati prima sulla prevenzione degli odori. Applica il profumo solo su pelle pulita e asciutta e usalo con moderazione.

5. Cambiamenti nella salute orale e secchezza della bocca

Farmaci, menopausa e invecchiamento possono ridurre la produzione di saliva, causando alito cattivo persistente — anche con una corretta igiene orale.

Perché è importante:

La saliva elimina naturalmente i batteri responsabili degli odori. Quando manca, gli odori persistono.

Cosa aiuta:

Spazzola la lingua ogni giorno, pulisci accuratamente le protesi dentarie, mantieniti idratata e fai controlli dentistici regolari. Le caramelle senza zucchero possono stimolare la salivazione.

6. Indossare scarpe che non si asciugano completamente

I piedi spesso sudano di più con l’età a causa dei cambiamenti nella circolazione. Le scarpe chiuse indossate ripetutamente senza arieggiarle intrappolano umidità e odori.

Perché è importante:

L’odore dei piedi può trasferirsi a calzini, pavimenti e persino all’ambiente domestico.

Cosa aiuta:

Alterna le scarpe ogni giorno, lasciale arieggiare, usa solette assorbenti e scegli calzature traspiranti quando possibile.

7. Cambiamenti ormonali che influenzano l’odore corporeo

La menopausa può modificare l’odore del sudore — anche se si suda meno rispetto al passato.

Perché è importante:

I cambiamenti ormonali alterano i batteri della pelle e la composizione del sudore, causando talvolta un odore più forte o diverso.

Cosa aiuta:

Usa un sapone antibatterico delicato sulle zone più soggette a odore (ascelle, inguine, piedi). Evita scrub aggressivi, che possono peggiorare l’irritazione.

8. Lavare poco spesso asciugamani, lenzuola e vestiti

Anche la pelle appena lavata può assorbire odori dai tessuti non puliti.

Perché è importante:

Batteri e oli si accumulano su lenzuola e asciugamani e possono trasferirsi di nuovo sulla pelle.

Cosa aiuta:

Lava gli asciugamani ogni 2–3 utilizzi e le lenzuola almeno una volta a settimana. Usa acqua calda quando possibile.



