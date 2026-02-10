Una donna ha scambiato una malattia mortale per la perimenopausa

Laura Dawson, madre di due figli di 44 anni, ha sopportato per mesi gonfiore mattutino ed esaurimento — sintomi che alla fine hanno portato a una diagnosi tragica che le ha abbreviato la vita.





Viveva a Londra e inizialmente Dawson credeva che il suo malessere fosse legato alla perimenopausa. In realtà, soffriva di un cancro intestinale al terzo stadio.

Solo una notte, quando fu colpita da un forte dolore addominale, decise di rivolgersi con urgenza al pronto soccorso (A&E).

I medici eseguirono un intervento chirurgico d’emergenza per rimuovere un’ostruzione intestinale. Sebbene l’operazione in sé fosse considerata riuscita, gli esami successivi rivelarono la presenza del cancro.

Il marito, Ben, ha spiegato che Dawson ha poi affrontato sei mesi di chemioterapia e che i primi risultati delle scansioni avevano dato speranza.

«Abbiamo ricevuto una scansione pulita ad agosto e tutto sembrava incoraggiante», ha raccontato Ben. «Ma a settembre ci hanno detto che il cancro era tornato e si era diffuso. È stato assolutamente devastante».

Dopo la ricomparsa del cancro, Dawson ha tentato trattamenti chemioterapici alternativi. Tuttavia, due mesi fa, ha preso la difficile decisione di interrompere le cure perché la facevano stare sempre peggio. Ha invece scelto di concentrarsi sul trascorrere tempo significativo con i suoi cari.

L’Hospice St Christopher’s di Sydenham, nel sud-est di Londra, le ha fornito cure e supporto che le hanno permesso di rimanere a casa il più a lungo possibile, assicurandole comfort e dignità.

Dawson è morta all’Hospice St Christopher’s domenica 29 giugno, con il marito al suo fianco.

«Le cure che Laura ha ricevuto a casa dai caregiver di St Christopher’s le hanno permesso di trascorrere comodamente e con dignità le sue ultime due settimane», ha detto Ben. «Durante le quasi tre settimane trascorse in hospice, è stata trattata con una compassione straordinaria. Quelle cure hanno reso i suoi ultimi giorni sereni e significativi. Saremo sempre grati che qualcosa di così positivo possa essere nato da una situazione così dolorosa».

Riflettendo sulla sua esperienza prima di morire, Dawson ha detto:

«Alcuni dei giorni più felici della mia vita sono stati in queste ultime settimane. Come società, evitiamo di parlare della morte.

«Quando lo facciamo, rafforziamo la paura intorno al morire. Le persone danno per scontato che morire debba essere sempre doloroso o traumatico, ma non è necessariamente così.

«In fondo, sappiamo tutti che le nostre vite finiranno. Il cancro mi ha costretta ad affrontare questa realtà. Da allora, ho vissuto più pienamente che mai — e questo è stato un dono».

È morta circondata dall’amore, sapendo di essere profondamente amata e accudita.