A 19 anni votavo come i miei genitori. A 29 voglio divorziare da mio marito per le mie figlie





La lista delle cose per cui sono grata l’ho fatta. Ci ho messo ore. Non perché non avessi niente da scrivere. Ma perché ogni cosa che scrivevo mi faceva male. Joe è un brav’uomo. Non è un mostro. Non è violento. Non ci ha mai fatto mancare niente. Quando i bambini erano piccoli, si svegliava lui la notte per farmi dormire. Mi ha tenuto i capelli mentre vomitavo in gravidanza. Piangeva alla nascita di ogni figlia. Mi ha sorretto quando mia madre è stata malata. Ci siamo fatti regali stupidi a Natale. Abbiamo viaggiato. Abbiamo riso. Abbiamo fatto l’amore. Abbiamo costruito una vita. Come si fa a guardare tutto questo e dire “non basta”? Come si fa a guardare le proprie bambine e dire “sto pensando di andarmene”?





Ma ecco il punto: non è che non basta. È che tutto questo non cancella il resto. Il resto è che Joe non mi ascolta davvero. Mi ascolta abbastanza per farmi finire di parlare. Poi mi dice quello che “Dio dice”. E la conversazione finisce lì. Il resto è che quando ho provato a dirgli che forse non volevo più fare sesso tutte le volte che lo vuole lui, mi ha detto che “la moglie non ha autorità sul proprio corpo”. Ho dovuto cercare su Google se era davvero nella Bibbia. Lo è. 1 Corinzi 7:4. Me lo ha citato a memoria. Il resto è che le mie figlie stanno imparando che la mamma cucina sempre. Che la mamma pulisce sempre. Che la mamma lavora tanto quanto papà ma fa anche tutte le cose di “casa”. E quando ho provato a parlargli di dividere i compiti, ha detto: “Io provvedo economicamente.” Non è vero. Provvediamo insieme. Ma lui vede il suo contributo come più importante. Più “da uomo”.

La sessione successiva di terapia è stata due giorni fa. Siamo arrivati in silenzio. Il terapeuta ci ha chiesto di condividere le liste. Joe ha letto la sua. Era bella. Mi ha fatto piangere. Ha detto che era grato per come curo i bambini. Per come tengo la casa. Per come sono forte. Per come ho affrontato la depressione post-partum. Per come faccio ridere le bambine. Per come amo la sua famiglia. Quando ha finito, ho letto la mia. Ho detto che ero grata per come mi ha sostenuta quando ne avevo bisogno. Per come è un padre presente. Per come mi fa sentire al sicuro fisicamente. Poi il terapeuta ha fatto la domanda che nessuno voleva sentire: “Cosa vi impedisce di essere felici insieme?”

Silenzio. Poi Joe ha parlato. “Lei non crede più in quello che credo io. Non solo in politica. In tutto. Nella famiglia. Nel ruolo della donna. In cosa è giusto e sbagliato. È come se fosse diventata un’altra persona.” “E tu puoi amare quest’altra persona?” ha chiesto il terapeuta. Joe ha guardato me. Aveva gli occhi rossi. “Non lo so. Perché non so se è lei o è il mondo che parla attraverso di lei.” Ho sentito un nodo in gola. “Non c’è il mondo,” ho detto. “Ci sono io. Solo io. Che sono cambiata. Che sono cresciuta. Che non voglio più fingere.” “Non stai fingendo,” ha detto Joe. “Sei confusa. La Bibbia dice…” Il terapeuta l’ha interrotto. “Joe, stai facendo di nuovo quello che lei dice. Stai usando Dio per non ascoltarla.” Joe ha chiuso la bocca. Non lo aveva mai interrotto nessuno. Soprattutto non su Dio.

Il terapeuta ha posato il taccuino. Ha guardato entrambi. “Rachel, posso chiederti una cosa difficile?” “Certo.” “Se non ci fossero le bambine, saresti già andata via?” Ho guardato Joe. Lui ha trattenuto il respiro. “Sì,” ho detto. La voce mi è uscita piccola. Ma sicura. “Sì, me ne sarei già andata.” Joe si è alzato. Ha preso la giacca. Ha aperto la porta. Se n’è andato. Il terapeuta non lo ha fermato. Io sono rimasta seduta. “Ho fatto male?” ho chiesto. “Hai detto la verità,” ha risposto. “Il male lo fa la verità quando si è vissuto nella menzogna.” Joe è tornato a casa quella sera. Non abbiamo parlato. Ha dormito sul divano. La mattina dopo, mentre preparavo il caffè, è sceso. Aveva la barba lunga. Gli occhi gonfi. Non l’avevo mai visto così. “Ho passato la notte a pregare,” ha detto. “E Dio ti ha detto cosa?” “Che forse ho usato Lui per non usare me.” Non capivo. “Cosa significa?” “Significa che ogni volta che tu mi chiedevi qualcosa, io invece di risponderti da uomo, rispondevo da pastore. Non ti ascoltavo. Ti citavo i versetti. È più facile citare la Bibbia che guardarsi dentro.” Mi sono seduta. Non sapevo cosa dire. Lui si è seduto accanto a me. “Non dico che ho cambiato idea. Non dico che ora sono pro scelta o pro qualcosa. Dico che forse… forse ho usato Dio come scudo. Per non vedere che tu stavi soffrendo. E che io non stavo facendo niente.”

Ho pianto. Lui mi ha preso la mano. Non succedeva da mesi. “Cosa vuoi fare?” ho chiesto. “Voglio provare. Davvero. Non con la Bibbia in mano. Con te. Solo con te.” Ho annuito. Ma dentro di me c’era una voce che non si calmava. Perché avevo passato anni a chiedere questo. E ora che lo avevo, avevo paura che fosse troppo tardi. Le settimane successive sono state strane. Joe ha smesso di citare la Bibbia a ogni discussione. Ha iniziato a cucinare. A pulire. A chiedermi come stavo. Non era perfetto. A volte scivolava. A volte diceva ancora “ma la parola di Dio dice”. Poi si fermava. Si correggeva. Chiedeva scusa. Una sera siamo andati a letto. Lui si è messo a parlare. Ha detto che aveva paura. Non della mia partenza. Ma di avermi già persa senza accorgermene. “Non voglio che le nostre figlie crescano pensando che una donna deve servire,” ha detto. “Non voglio che pensino che l’amore sia obbedienza. Ti prego, aiutami a non diventare quel padre.” L’ho abbracciato. Ho pensato: forse ce la possiamo fare.

Ma il vero colpo di scena è arrivato ieri. Emily, la bambina del disegno, è tornata a casa da scuola. Aveva un adesivo sulla maglietta. Un arcobaleno. Un piccolo arcobaleno. “Una maestra me l’ha dato,” ha detto. “Perché siamo tutti uguali.” Joe ha guardato l’adesivo. Ha guardato me. Ha guardato Emily. Poi si è inginocchiato. “Lo sai che papà la pensa diversamente?” “Lo so,” ha detto Emily. “Ma io la penso come la maestra.” Joe ha aperto la bocca. Stava per dire qualcosa. Forse un versetto. Forse una correzione. Poi ha chiuso la bocca. Ha guardato me. Ho scosso la testa. Lui ha fatto un respiro. “Va bene,” ha detto a Emily. “Puoi pensarla come vuoi.” Emily ha sorriso. È corsa in camera sua. Joe è rimasto lì, in ginocchio, da solo. “È stato difficile?” ho chiesto. “Come non sai,” ha risposto. “Ma è giusto. Lei è sua. Non mia.”

Non so se dureremo. È una frase che ripeto spesso. Ma per la prima volta non è una frase di paura. È una frase di onestà. Non abbiamo risolto tutto. Lui non è diventato progressista dall’oggi al domani. Io non sono tornata conservatrice. Siamo due persone che hanno imparato che l’amore non è pensarla allo stesso modo. L’amore è restare anche quando la pensi diversamente. Ma attenzione: restare non significa sopportare. Significa scegliere. Ogni giorno. Io ho scelto di restare perché lui ha scelto di ascoltare. Se avesse continuato a chiudersi nella Bibbia, me ne sarei andata. Lo so. E lui lo sa.

Qualche giorno fa eravamo in macchina. Emily e la sorella piccola dormivano dietro. Lui guidava. Io guardavo fuori. “Mi ami ancora?” ha chiesto. “Non lo so,” ho risposto. “Non come prima. Ma forse è meglio così. Prima ti amavo perché avevo bisogno di te. Ora forse posso amarti perché ti scelgo.” Ha pianto. Non in modo silenzioso. Ha pianto davvero. Si è fermato in una piazzola. Ha spento il motore. “Non voglio perderti,” ha detto. “Non mi perderai,” ho risposto. “Se continuerai a ricordarti che non sei il mio padrone. Non sei il mio pastore. Sei mio marito. Solo mio marito. E io sono tua moglie. Non la tua congregazione.” Abbiamo ripreso a guidare. Abbiamo parlato di altro. Delle bambine. Della scuola. Di cosa mangiare stasera.

Siamo tornati a casa. Lui ha preparato la cena. Io ho letto una storia a Emily. Lei mi ha chiesto: “Mamma, papà ora è diverso?” “Un po’,” ho detto. “Perché?” “Perché a volte le persone hanno bisogno di tempo per capire che l’amore è più grande delle regole.” Non so se avrà senso per lei. Ma un giorno avrà senso. E io voglio essere lì quando succede.

Non ho divorziato. Non ancora. Forse non lo farò mai. Forse sì. Ma ho smesso di avere paura della parola. Ho smesso di pensare che restare sia l’unica opzione per essere una brava cristiana. Ho smesso di credere che Dio sia dalla parte di chi parla più forte. Credo che Dio sia dalla parte di chi ascolta. Anche quando fa male. Anche quando non è comodo. Anche quando la verità ti chiede di cambiare.

Joe sta cambiando. Lentamente. Imperfettamente. Ma sta cambiando. E io? Io sto imparando ad amarlo senza smettere di amare me stessa. Forse è questo il miracolo. Non che si resti insieme. Ma che si scelga di restare. Sapendo che domani si potrebbe scegliere di andare. E che andare non è un fallimento. È solo un’altra forma di onestà.

Per ora resto. Per ora lui prova. Per ora le nostre bambine vedono due genitori che litigano, sì, ma che poi chiedono scusa. Che si sbagliano, ma che poi si correggono. Che non sono perfetti. Ma che sono veri.

E forse, alla fine, è meglio così.

Fine.

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