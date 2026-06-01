Mia moglie mi ha chiesto di non toccarmi più – e ora non la desidero





Quella notte non abbiamo fatto l’amore. Ma è stata la notte più onesta degli ultimi dieci anni.





Siamo rimasti seduti sul letto fino alle tre. Abbiamo parlato davvero. Senza telefono. Senza tv. Solo noi. Lei mi ha detto che si sentiva un fallimento perché non riusciva a darmi quello che volevo. Che ogni volta che la guardavo, vedeva il mio desiderio come una richiesta. E ogni richiesta non soddisfatta la faceva sentire inadeguata.

“Non è che non voglio sesso,” ha ripetuto. “È che non voglio essere solo sesso.”

Io le ho detto che mi sentivo rifiutato. Che ogni “non stasera” era un pugno nello stomaco. Che avevo smesso di proporre non perché non lo volessi, ma perché avevo paura di sentire ancora no.

“E allora cosa facciamo? Non possiamo continuare così.”

Abbiamo fatto una lista. Come due soci in fallimento che cercano di salvare l’azienda.

Prima regola: due settimane senza sesso. Zero. Niente. Per togliere la pressione.

Seconda regola: due settimane di tocchi non sessuali. Solo mani. Solo abbracci. Solo baci sulla fronte. Per reimparare a toccarci senza aspettative.

Terza regola: dopo un mese, avremmo rivalutato. Senza promesse. Senza obblighi.

La prima settimana è stata stranissima.

La mattina, quando ci svegliavamo, lei istintivamente si copriva. Io istintivamente mi allontanavo. Abbiamo dovuto fare uno sforzo cosciente per stare vicini. Il terzo giorno, mentre cucinavo, lei è venuta dietro di me e mi ha abbracciato. Solo abbracciato. Per dieci secondi.

Io sono rimasto fermo. Non mi sono girato. Non ho messo le mani sui suoi fianchi. Non ho sussurrato niente. Ho solo lasciato che mi abbracciasse. Quando ha mollato la presa, aveva gli occhi lucidi.

“Grazie,” ha detto.

“Per cosa?”

“Per non averci provato.”

La seconda settimana è stata più facile. Abbiamo ricominciato a dormire abbracciati. A darci il buongiorno con un bacio. A guardare un film senza che la mia mano finisse sotto la coperta.

Una sera, mentre eravamo sul divano, lei ha appoggiato la testa sulla mia spalla. Io le ho accarezzato i capelli. Solo i capelli. Non le ho chiesto niente. Lei ha alzato lo sguardo.

“Mi mancavi.”

“Chi?”

“Tu. L’uomo che mi accarezza senza volere niente in cambio. Credevo fosse morto.”

Il giorno dopo è finita la pausa di due settimane. Dovevamo decidere se continuare o riprendere la vita sessuale.

Mi sono svegliato prima di lei. L’ho guardata dormire. Non ho pensato a fare sesso. Ho pensato: è bella. È solo bella. E va bene così.

Quando si è svegliata, mi ha sorriso. Un sorriso vero. Quello che non vedevo da anni.

“Cosa pensi?” ha chiesto.

“Penso che vorrei starti vicino. Non per scopare. Solo per starti vicino.”

Lei si è avvicinata. Mi ha baciato. Sulla bocca. Lentamente. Non era un bacio da “portiamoci a letto”. Era un bacio da “ci sono”. E in quel bacio ho sentito qualcosa che non sentivo da tempo. Non eccitazione. Connessione.

Quella sera abbiamo fatto l’amore. Non programmato. Non richiesto. Non negoziato. È successo. Come all’inizio. Senza parlare. Senza chiedere il permesso. Solo due persone che si sono ritrovate.

Dopo, lei era distesa sul mio petto. “Non voglio tornare indietro,” ha sussurrato. “Non voglio più essere la tua coinquilina. Non voglio più che tu sia il mio estraneo.”

“Cosa vuoi?”

“Voglio che impariamo a desiderarci senza divorarci. A toccarci senza consumarci. A volerci bene senza volere sempre di più.”

Ho annuito. Non era una soluzione. Era un inizio.

Ma il vero colpo di scena è arrivato una settimana dopo.

Eravamo a cena fuori. Primo appuntamento vero dopo mesi. Lei era bellissima. Non l’avevo mai vista così rilassata. A un certo punto ha posato la forchetta.

“Devo confessarti una cosa.”

“Dimmi.”

“Quando ti ho chiesto di smettere di sessualizzarmi… non era solo per il sesso.”

“Cosa intendi?”

Ha preso un sorso di vino. “Avevo paura che tu mi vedessi solo come la madre dei tuoi figli. Come la donna che gestisce la casa. Come il corpo che ti dà piacere. Avevo paura che senza tutto quello, non ci fosse niente di me che ti interessasse davvero.”

Non sapevo cosa dire.

“Per questo quando hai smesso di toccarmi… mi sono sentita libera. Ma poi quando hai smesso anche di guardarmi… mi sono sentita invisibile. E preferivo essere sessualizzata che invisibile. Almeno così esistevo per te.”

Mi ha preso la mano.

“Non ti chiedo di desiderarmi di meno. Ti chiedo di desiderare anche la mia testa. Le mie paure. I miei silenzi. Le cose che non ti dico perché ho paura che non ti interessino.”

Ho sentito le lacrime salire. Non le ho fatte cadere. Le ho tenute lì, dentro, come un segreto.

“E se non so farlo?” ho chiesto.

“Impariamo insieme. O smettiamo di fingere che vada bene così.”

Sono passati tre mesi da quella cena.

Non facciamo sesso tutte le notti. Forse due volte a settimana. Ma quando lo facciamo, è vero. Non ci sono più crocette sull’agenda. Non ci sono più programmazioni. Non c’è più quel silenzio pesante dopo un rifiuto.

Qualche giorno fa, mentre eravamo a letto, lei mi ha preso la mano. Se l’è messa sul cuore.

“Senti?”

“Cosa?”

“Batte. Ancora. Per te.”

Ho sentito le lacrime. Questa volta le ho lasciate cadere. Lei non ha detto niente. Ha solo asciugato la mia guancia con il pollice. Un gesto piccolo. Un gesto che dieci anni fa faceva sempre. E che avevamo dimenticato.

Non so se durerà.

Lo so che suona male dirlo. Ma è la verità. Il matrimonio non è un “e vissero felici e contenti”. È un “ogni giorno scegliamo di non farci del male”.

Oggi, quando sono uscito per andare al lavoro, lei mi ha salutato dalla porta.

Non mi ha detto “torna presto”.

Mi ha detto “torna da me”.

Sono due cose diverse.

E per la prima volta in anni, ho capito la differenza.

Non siamo più i ragazzi di dieci anni fa. Il desiderio non è più un incendio. È un caminetto. Ma almeno, per la prima volta in anni, non abbiamo più freddo.

E forse, alla nostra età, va bene così.

Fine.

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