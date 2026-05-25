A 22 anni sua matrigna la offrì a un socio d’affari come pagamento — scappò scalza nella pioggia e salì sulla macchina sbagliata. O forse quella giusta.

Julian non sparì. Non fu una storia romantica nel modo in cui le storie romantiche sono raccontate di solito — non ci furono grandi gesti, non ci furono momenti di illuminazione cinematografica. Ci fu una cena, dopo la terza udienza, in cui entrambi erano stanchi e avevano voglia di parlare di qualcosa che non fosse il fascicolo. Ci fu una seconda cena. Ci fu una passeggiata lunga in una domenica di marzo in cui Sofia disse che non si era mai sentita così libera da nessuna parte e Julian disse che lo capiva, e lei gli credette.