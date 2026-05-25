Mia madre ha svuotato i 150.000 euro che avevo risparmiato per la mia operazione per pagare il matrimonio di mia sorella. Quando sono crollata in pronto soccorso e ha detto al medico di cancellare la TAC, l’infermiera ha trovato due cose nella mia giacca che hanno fatto ammutolire tutti.

— Mamma. — La mia voce era ferma. Non arrabbiata — ero troppo stanca per la rabbia, quella era una cosa che avrei elaborato più tardi, da sola, nel modo lento e necessario in cui si elaborano le cose grandi. — Ieri ho quasi avuto un’emorragia interna perché sono rimasta in piedi a sistemare fiori invece di venire subito qui, perché volevo finire quello che stavo facendo per il matrimonio di mia sorella. Avevo il foglio della clinica in tasca dalle nove di mattina. Sono arrivata qui alle dodici e mezza.