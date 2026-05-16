A 9 anni ho scritto una cosa crudele davanti a casa di un bambino malato di cancro. È morto la settimana dopo.

Ma almeno una volta al mese mi sveglio di notte con quella sensazione. Non è un sogno preciso — è più un’atmosfera, un peso. Sono di nuovo in quella strada, ho di nuovo 9 anni, ho di nuovo il bianchetto in mano. E so già quello che farò, e non riesco a fermarmi, e poi mi sveglio con il cuore che batte forte nel buio della mia camera a Portland, a tremila chilometri da Columbus, venticinque anni dopo.