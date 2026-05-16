Ho smesso di pagare le cure di mio nonno quando ho scoperto che aveva già dato l’appartamento a mia zia di nascosto. Ora tutta la famiglia mi odia.

Marcus è mio nonno. È sempre stato il membro della famiglia con cui ho avuto il rapporto più diretto — non perché gli altri non lo amassero, ma perché io ero quello geograficamente più vicino, quello senza figli, quello con una certa flessibilità di orario. Quando ha avuto l’ictus, due anni fa, era naturale che fossi io a farmi carico della situazione. Non me lo ha chiesto nessuno esplicitamente. È successo, come succedono le cose nelle famiglie in cui qualcuno fa sempre un passo avanti e gli altri lasciano fare.