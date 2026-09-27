“A te interessa Giacomo?”. Grande Fratello Vip, Michelle affronta Megan: cosa sta succedendo nella Casa





Michelle Masullo e Megan Ria hanno parlato apertamente di Giacomo Gallani nella Casa del Grande Fratello Vip. Entrambe hanno mostrato interesse, ma il confronto ha evitato per ora qualsiasi rivalità.





Nuove dinamiche sentimentali al Grande Fratello Vip: Michelle chiede direttamente a Megan se le interessa Giacomo. La risposta chiarisce la situazione, ma il possibile triangolo resta aperto.

“A te interessa Giacomo?”. Michelle Masullo ha deciso di non girarci intorno e di affrontare direttamente Megan Ria. Nella Casa del Grande Fratello Vip, infatti, l’attenzione nelle ultime ore si è spostata su Giacomo Gallani, che sembra aver attirato l’interesse di entrambe le concorrenti.

La conversazione è avvenuta tra sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 ed è stata pubblicata dai canali ufficiali del Grande Fratello Vip. Michelle ha preferito parlare con Megan prima che la situazione potesse trasformarsi in un equivoco o, peggio ancora, creare tensioni tra loro.

Il punto è che nelle ultime ore qualcosa sembra essere cambiato soprattutto per Megan. La concorrente, che soltanto pochi giorni prima aveva frenato Giacomo spiegandogli di non essere alla ricerca di una frequentazione, ha ammesso di aver modificato almeno in parte la propria opinione su di lui.

E adesso Michelle ha voluto capire fino a che punto.

Grande Fratello Vip, Michelle a Megan: “A te interessa Giacomo?”

La nuova dinamica del Grande Fratello Vip tra Michelle, Megan e Giacomo non nasce improvvisamente.

Giacomo Gallani aveva già manifestato una certa attenzione nei confronti di Megan Ria. Lei, inizialmente, aveva mantenuto le distanze. Il 24 settembre, durante un confronto diretto, Megan aveva spiegato di apprezzare i suoi modi, i valori e anche il suo aspetto, ma aveva aggiunto di cercare altro e di non voler creare aspettative.

Nel giro di pochi giorni, però, la convivenza nella Casa sembra averle permesso di conoscerlo meglio.

Parlando con Jonathan Kashanian, Megan ha ammesso di essere partita con alcuni pregiudizi nei confronti di Giacomo, ma di aver successivamente cambiato idea. Oggi lo considera una persona con valori solidi e, soprattutto, il concorrente che sente maggiormente affine al proprio carattere.

“Lo sento più simile a me rispetto a tutti gli altri”, ha confidato a Jonathan.

Non significa che tra Megan Ria e Giacomo Gallani sia già nato qualcosa. La stessa Megan ha raccontato di avere paura di affezionarsi velocemente e di soffrire. Ma rispetto alla chiusura iniziale, la sua posizione appare decisamente più possibilista.

Nel frattempo è entrata in gioco Michelle Masullo.

Anche Michelle ha ammesso di aver notato Giacomo. La concorrente ne aveva già parlato con altri coinquilini e Giancarlo Danto aveva provato persino a sondare il terreno con il diretto interessato.

Secondo quanto Danto ha successivamente riferito a Michelle, Giacomo avrebbe parlato di lei in termini positivi, descrivendola come una ragazza intelligente, educata, dolce e interessante. Allo stesso tempo, però, avrebbe preferito non prendere una posizione netta proprio perché aveva già manifestato il proprio interesse per Megan.

Ed è a quel punto che Michelle ha deciso di chiarire direttamente con la coinquilina.

La domanda è stata esplicita: “A te interessa?”.

Megan non ha negato la simpatia. Ha spiegato che Giacomo le piace per la sua sensibilità e il suo modo di essere, ma ha anche ribadito di non trovarsi in un momento della vita nel quale sente la necessità di iniziare una relazione.

Michelle, Megan e Giacomo: nasce un triangolo al Grande Fratello Vip?

Il confronto avrebbe potuto trasformarsi nel primo vero scontro sentimentale di questa fase del Grande Fratello Vip. Almeno per ora, invece, è accaduto l’esatto contrario.

Michelle ha spiegato a Megan di aver affrontato l’argomento proprio perché tiene al rapporto che sta costruendo con lei e non vuole che Giacomo Gallani diventi motivo di incomprensioni.

“Mi faccio da parte”, le ha detto.

Megan, però, non le ha chiesto di farlo. Anzi, l’ha invitata a sentirsi libera di conoscere Giacomo.

“Io lo sto conoscendo”, ha spiegato, aggiungendo poi: “Sentiti libera. Tu conoscilo”.

La posizione di Megan è stata quindi piuttosto chiara: non vuole stabilire priorità o mettere paletti. Se dovesse nascere qualcosa con Giacomo, secondo lei, dovrà succedere spontaneamente.

“Le cose, se nascono, nascono in maniera naturale”, ha osservato durante il confronto.

Per questo parlare già di una vera rivalità tra Michelle Masullo e Megan Ria sarebbe prematuro. Al momento c’è un interesse comune verso lo stesso concorrente, ma entrambe hanno scelto di affrontarlo apertamente evitando gelosie e tensioni.

C’è inoltre un altro elemento da considerare.

Tra i contenuti ufficiali pubblicati dal Grande Fratello Vip il 26 settembre compare anche una conversazione nella quale Giacomo parla proprio di Michelle con Federica Morello. Il titolo scelto dal programma è piuttosto esplicito: “Giacomo: ‘Michelle non è il mio tipo’”.

Questo particolare potrebbe ridimensionare almeno per il momento l’ipotesi di un avvicinamento tra Giacomo e Michelle, anche se nella Casa le dinamiche possono naturalmente cambiare con il passare dei giorni.

Diversa sembra essere la situazione con Megan.

Giacomo aveva già mostrato interesse nei suoi confronti e adesso anche lei, dopo le iniziali perplessità, ha ammesso di sentirlo più vicino al proprio modo di essere.

Il possibile triangolo tra Megan, Michelle e Giacomo al Grande Fratello Vip, dunque, è ancora tutto da costruire. Non c’è una coppia, non c’è una dichiarazione d’amore e soprattutto non c’è ancora alcuna rivalità tra le due donne.

C’è però una nuova dinamica che potrebbe diventare importante nelle prossime giornate.

Michelle ha messo le carte in tavola. Megan ha ammesso la propria simpatia. E adesso sarà soprattutto Giacomo Gallani a dover capire se il feeling nato con Megan potrà trasformarsi in qualcosa di più oppure se i rapporti resteranno semplicemente quelli di tre concorrenti che stanno imparando a conoscersi.

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