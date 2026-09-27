“Torna nella Casa?”. Grande Fratello Vip, colpo di scena su Simone Annicchiarico dopo la squalifica





Simone Annicchiarico potrebbe tornare nella Casa del Grande Fratello Vip? Dopo la squalifica si fa strada l’ipotesi di una seconda possibilità, ma al momento non esiste alcuna decisione ufficiale.





Il caso Simone Annicchiarico non è ancora chiuso: Ilary Blasi ha lasciato aperto uno spiraglio dopo la richiesta del concorrente, mentre cresce il rumor su un possibile ritorno al Grande Fratello Vip.

La domanda sta circolando con sempre maggiore insistenza tra gli spettatori del Grande Fratello Vip: Simone Annicchiarico tornerà nella Casa dopo la squalifica? Per il momento la risposta è una sola: non c’è alcuna conferma ufficiale del suo reintegro come concorrente. Tuttavia, quanto accaduto nell’ultima puntata ha lasciato aperto uno spiraglio che ha inevitabilmente alimentato indiscrezioni e discussioni.

La vicenda di Simone Annicchiarico al Grande Fratello Vip sembrava essersi conclusa definitivamente il 24 settembre, quando la produzione aveva comunicato il provvedimento nei suoi confronti. Il messaggio ufficiale era stato molto netto: il Grande Fratello aveva deciso che il concorrente doveva abbandonare la Casa.

Soltanto poche ore dopo, però, qualcosa è cambiato almeno sul piano delle possibilità. Annicchiarico è tornato davanti alle telecamere durante la puntata del 25 settembre, questa volta in studio, ha chiesto scusa e ha manifestato apertamente il desiderio di avere un’altra opportunità. Ed è soprattutto la risposta di Ilary Blasi ad aver fatto nascere il rumor che oggi sta facendo discutere il pubblico.

Simone Annicchiarico torna al Grande Fratello Vip? Cosa ha detto Ilary Blasi

Per capire perché si parli di un possibile ritorno di Simone Annicchiarico nella Casa del Grande Fratello Vip, bisogna partire proprio dall’ultima diretta.

Il conduttore era stato squalificato dopo aver pronunciato un’espressione non ammessa dal regolamento. In studio, Annicchiarico ha riconosciuto il proprio errore e ha parlato di un “blackout” e di un “vuoto sinaptico”, spiegando di essere profondamente dispiaciuto per quanto accaduto.

Ilary Blasi ha quindi ufficializzato davanti a lui la decisione del programma: per la frase pronunciata, Simone non avrebbe potuto rientrare nella Casa.

Sembrava il punto definitivo sulla questione.

Poi, però, Annicchiarico ha chiesto una seconda possibilità e la conduttrice non ha chiuso completamente la porta. Blasi ha spiegato che avrebbe inoltrato la richiesta al Grande Fratello e alla produzione, aggiungendo che nei giorni successivi si sarebbe visto cosa sarebbe accaduto.

Una frase che non equivale assolutamente all’annuncio di un reintegro, ma che è bastata per riaccendere le speranze di una parte del pubblico.

Anche Movieplayer ha parlato di un’apertura a un possibile ritorno di Simone Annicchiarico, mentre nelle ultime ore altre testate hanno rilanciato l’indiscrezione secondo cui dietro le quinte si starebbe valutando come gestire il caso. ComingSoon, in particolare, ha riportato il rumor secondo cui la produzione starebbe cercando una soluzione. Si tratta, è bene ribadirlo, di un’indiscrezione e non di una comunicazione ufficiale del Grande Fratello.

Ed è proprio questa la differenza fondamentale: un conto è valutare un’ipotesi, un altro è aver deciso il ritorno di Simone Annicchiarico nella Casa.

Al momento siamo ancora nel primo scenario.

Grande Fratello Vip, perché il possibile ritorno di Simone Annicchiarico fa discutere

La questione è particolarmente delicata perché il Grande Fratello Vip aveva già comunicato ufficialmente la squalifica di Simone Annicchiarico. Il provvedimento pubblicato il 24 settembre non lasciava spazio a interpretazioni: il concorrente doveva abbandonare il programma.

Anche durante la successiva diretta Ilary Blasi ha ribadito inizialmente che Annicchiarico non poteva rientrare.

Un eventuale ripensamento rappresenterebbe quindi una situazione decisamente insolita e dovrebbe necessariamente essere spiegato dal programma.

Nel frattempo il caso ha provocato molte reazioni.

Diversi spettatori hanno contestato la severità del provvedimento, mentre altri sostengono che il regolamento debba essere applicato allo stesso modo a tutti i concorrenti. Anche Selvaggia Lucarelli, opinionista dell’edizione insieme a Cesara Buonamici, aveva commentato pubblicamente la squalifica con una battuta critica sulla decisione.

A rendere ancora più particolare la situazione è stata la reazione degli altri concorrenti.

Quando Simone Annicchiarico è tornato al Grande Fratello Vip, seppure soltanto nello studio, dalla Casa sono arrivati numerosi messaggi di affetto. Lo stesso resoconto ufficiale del programma sottolinea che durante la quarta puntata è stato dato spazio al suo ritorno in studio e alle sue scuse.

Questo ha rafforzato la sensazione che la sua storia nel reality possa non essere completamente terminata.

Ma bisogna distinguere tre scenari differenti.

Simone potrebbe semplicemente tornare nella Casa come ospite per salutare i concorrenti, senza essere riammesso al gioco. Potrebbe essere coinvolto nuovamente in studio nelle prossime puntate. Oppure, ed è l’ipotesi che sta facendo maggiormente discutere, potrebbe ricevere una vera seconda possibilità come concorrente.

Soltanto quest’ultima rappresenterebbe un autentico reintegro dopo la squalifica.

E su questo, al 27 settembre 2026, non è arrivato alcun annuncio ufficiale.

Cosa sappiamo davvero sul possibile ritorno di Simone

La situazione, quindi, può essere riassunta in maniera abbastanza chiara. La squalifica di Simone Annicchiarico dal Grande Fratello Vip è ufficiale. Il suo ritorno in studio è altrettanto ufficiale. È inoltre documentata la richiesta di una seconda possibilità e la risposta di Ilary Blasi, che ha detto di voler sottoporre la questione alla produzione.

Il ritorno di Simone Annicchiarico nella Casa, invece, al momento resta un’ipotesi.

Nelle ultime ore il rumor è stato rilanciato da diverse fonti e c’è chi sostiene che la produzione stia valutando la situazione, ma Mediaset e Grande Fratello non hanno annunciato la riammissione di Simone come concorrente.

La prossima puntata potrebbe quindi diventare decisiva per capire se quella frase pronunciata da Ilary Blasi fosse soltanto un modo per non chiudere immediatamente la discussione oppure l’anticipazione di un vero colpo di scena.

Per ora il punto fermo rimane uno: Simone Annicchiarico è fuori dal Grande Fratello Vip. Ma la porta che sembrava definitivamente chiusa dopo la squalifica, almeno nelle parole pronunciate in diretta, non appare più completamente sbarrata.

Ecco perché la domanda “Simone Annicchiarico torna nella Casa?” continuerà probabilmente ad accompagnare il reality fino a quando non arriverà una nuova comunicazione ufficiale.

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