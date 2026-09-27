“Mi faccio da parte”. Grande Fratello Vip, Michelle spiazza Megan dopo la confessione su Giacomo





Michelle Masullo sorprende Megan Ria durante un confronto su Giacomo Gallani: “Mi faccio da parte”. Ma Megan chiarisce di stare ancora conoscendo il concorrente e invita l’amica a sentirsi libera.





Michelle e Megan fanno chiarezza su Giacomo al Grande Fratello Vip: nessuna guerra tra le due concorrenti, ma un confronto diretto che potrebbe cambiare gli equilibri nella Casa.

“Mi faccio da parte”. Sono bastate queste parole di Michelle Masullo per trasformare una semplice conversazione in una delle nuove dinamiche sentimentali del Grande Fratello Vip. Al centro di tutto c’è Giacomo Gallani, concorrente che negli ultimi giorni sembra aver attirato l’attenzione sia di Michelle sia di Megan Ria.

Il confronto è avvenuto nelle ultime ore nella Casa e, questa volta, Michelle ha scelto di parlare direttamente con Megan. Nessun intermediario e nessuna supposizione: voleva sapere chiaramente che cosa provasse la coinquilina per Giacomo.

Il motivo è semplice. Michelle Masullo è interessata a Giacomo Gallani, ma sa anche che tra lui e Megan esiste già una certa sintonia. Prima che la situazione potesse creare incomprensioni, ha quindi deciso di affrontare l’argomento apertamente. Il video del confronto è stato pubblicato il 27 settembre 2026 dai canali ufficiali del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Michelle a Megan: “Mi faccio da parte”

Michelle è andata subito al punto. Dopo aver ammesso che, tra gli uomini presenti nella Casa, Giacomo è quello che ha attirato maggiormente la sua attenzione, ha chiesto a Megan se fosse interessata a lui.

La risposta della ballerina ha confermato che qualcosa sta effettivamente cambiando.

Megan ha spiegato di provare una simpatia nei confronti di Giacomo e di considerarlo, tra i concorrenti, uno dei ragazzi più sensibili e affini al suo carattere. Allo stesso tempo, però, ha precisato di attraversare una fase della propria vita nella quale non sente la necessità di iniziare una relazione.

Ed è qui che arriva la frase di Michelle.

La concorrente ha spiegato di tenere al rapporto che sta costruendo con Megan e di non voler rischiare che Giacomo Gallani possa diventare motivo di tensione tra loro.

“Mi faccio da parte”, le ha detto Michelle.

Una dichiarazione piuttosto netta, alla quale Megan ha però reagito in maniera forse inattesa.

Non le ha chiesto di allontanarsi da Giacomo e non ha rivendicato alcuna sorta di precedenza. Al contrario, l’ha invitata a continuare a conoscerlo liberamente.

Megan ha ammesso: “Io lo sto conoscendo”, per poi aggiungere a Michelle: “Sentiti libera. Tu conoscilo”.

Insomma, almeno per il momento Michelle e Megan non sembrano intenzionate a trasformare Giacomo in motivo di rivalità.

La posizione di Megan è stata ulteriormente chiarita da un’altra frase pronunciata durante il confronto: “Le cose, se nascono, nascono in maniera naturale”. Per lei, dunque, non avrebbe senso stabilire chi debba farsi avanti o chi debba tirarsi indietro.

Megan sta conoscendo Giacomo: cosa è cambiato nella Casa

La parte più interessante della vicenda riguarda proprio Megan Ria e Giacomo Gallani.

Soltanto pochi giorni fa Megan sembrava molto più prudente. Con il passare del tempo, però, la sua opinione sul concorrente è cambiata.

Parlando con Jonathan Kashanian, Megan ha raccontato di essere entrata nella Casa con alcuni pregiudizi nei confronti di Giacomo. Conoscendolo meglio, ha iniziato ad apprezzarne il carattere e i valori, arrivando a definirlo il concorrente che sente più vicino al proprio modo di essere.

“Lo sento più simile a me rispetto a tutti gli altri”, ha confessato. Megan ha anche spiegato di avere paura di affezionarsi rapidamente e quindi di soffrire, motivo per cui tende talvolta a frenare le nuove conoscenze.

Questo rende ancora più significativo quel “Io lo sto conoscendo” pronunciato davanti a Michelle.

Non è una dichiarazione d’amore e non significa che nella Casa sia già nata una coppia. Indica però che Megan non sembra più escludere a priori la possibilità di approfondire il rapporto con Giacomo.

Dall’altra parte c’è Michelle.

Anche lei aveva già parlato apertamente del proprio interesse. Giancarlo Danto aveva persino provato a capire che cosa pensasse Giacomo di lei. Secondo quanto Danto ha successivamente riferito a Michelle, Giacomo l’avrebbe descritta come una donna intelligente, educata, dolce e interessante. Il concorrente, però, avrebbe preferito non sbilanciarsi proprio perché aveva già espresso un interesse nei confronti di Megan.

Michelle e Giacomo, inoltre, hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme e di raccontarsi aspetti personali delle rispettive vite. Durante uno dei loro confronti hanno scoperto anche alcune somiglianze caratteriali, soprattutto nella timidezza che può essere inizialmente scambiata per freddezza.

C’è però un dettaglio che pesa sulla possibile nascita di un triangolo. Tra i contenuti ufficiali pubblicati dal programma il 26 settembre compare anche una clip intitolata “Giacomo: ‘Michelle non è il mio tipo’”, registrata durante una conversazione del concorrente con Federica Morello.

Per questo sarebbe prematuro parlare di un vero triangolo tra Michelle, Megan e Giacomo al Grande Fratello Vip.

Quello che esiste oggi è un interesse dichiarato da Michelle, una crescente apertura di Megan verso Giacomo e un interesse che Giacomo aveva già manifestato proprio nei confronti di Megan.

Il passaggio più significativo resta però il comportamento delle due donne. Invece di alimentare una rivalità, Michelle ha detto di volersi fare da parte, mentre Megan le ha risposto che non è necessario e che entrambe devono sentirsi libere.

La situazione potrebbe naturalmente cambiare molto rapidamente. La convivenza nella Casa è appena iniziata e proprio la vicinanza quotidiana potrebbe chiarire se tra Megan e Giacomo esista davvero qualcosa in più di una semplice sintonia.

Per il momento Michelle ha fatto la sua scelta: non vuole che un uomo rovini il rapporto con Megan. Ma Megan, con quel “Io lo sto conoscendo”, ha contemporaneamente ammesso che la porta nei confronti di Giacomo non è affatto chiusa.

Ed è proprio da qui che potrebbe partire una delle nuove storie del Grande Fratello Vip.

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