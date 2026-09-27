Come finisce Moglie di una spia film Cielo: trama completa, finale spiegato e dove è stato girato





Moglie di una spia va in onda su Cielo: il film giapponese di Kiyoshi Kurosawa racconta la storia di Satoko e Yusaku nella Kobe del 1940. Ecco trama, cast, location e finale spiegato.





Moglie di una spia è il pluripremiato film di Kiyoshi Kurosawa ambientato alla vigilia della guerra nel Pacifico: amore, tradimento, segreti e una drammatica scelta finale.

Moglie di una spia, titolo originale Spy no Tsuma e internazionale Wife of a Spy, è il film diretto da Kiyoshi Kurosawa che Cielo trasmette domenica 27 settembre 2026 alle 21.20. Realizzato nel 2020, dura circa 115 minuti ed è un dramma storico che mescola melodramma, thriller e spy story.

Il film ha avuto anche un importante riconoscimento internazionale: è stato presentato in concorso alla 77ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove Kurosawa ha conquistato il Leone d’Argento per la migliore regia. La sceneggiatura porta le firme di Ryusuke Hamaguchi, Tadashi Nohara e dello stesso Kiyoshi Kurosawa.

Al centro di Moglie di una spia c’è soprattutto il rapporto tra Satoko e Yusaku Fukuhara, una coppia che viene travolta dal clima politico del Giappone del 1940 e da una scoperta capace di trasformare una crisi matrimoniale in una questione di vita o di morte.

Moglie di una spia, la trama completa

La storia comincia a Kobe nel 1940, in un Giappone nel quale il clima politico e militare sta diventando sempre più soffocante.

Yusaku Fukuhara, interpretato da Issey Takahashi, è un commerciante cosmopolita che gestisce un’attività di import-export. Sua moglie Satoko, interpretata da Yu Aoi, conduce con lui una vita relativamente agiata, ma gli eventi internazionali stanno rapidamente modificando la società che li circonda.

Yusaku parte per la Manciuria insieme al nipote Fumio Takeshita. Durante il viaggio assiste a qualcosa di terribile: scopre prove di atrocità che decide di documentare e rendere pubbliche. La sua intenzione lo mette inevitabilmente contro gli interessi delle autorità giapponesi.

Satoko inizialmente non conosce la verità.

A insinuare in lei il sospetto è Taiji Tsumori, un suo amico d’infanzia diventato membro della polizia militare. L’uomo le racconta che Yusaku ha riportato dalla Manciuria una donna successivamente morta.

Satoko interpreta inizialmente la situazione come un possibile tradimento e affronta il marito.

Ma la verità è molto più grave.

Yusaku non sta nascondendo semplicemente una relazione. Quello che ha scoperto durante il viaggio potrebbe provocare conseguenze enormi, e vuole far arrivare all’estero le prove delle atrocità alle quali ha assistito.

Quando Satoko comprende finalmente le intenzioni del marito, la sua posizione cambia. La donna decide di stare dalla sua parte, anche se questo significa mettere in pericolo la propria vita e diventare, agli occhi delle autorità, complice di un possibile traditore.

È proprio qui che il titolo Moglie di una spia acquista il suo significato più profondo: Satoko sceglie il marito non perché abbia improvvisamente tutte le risposte, ma perché decide di condividere il rischio della sua scelta morale.

La coppia prepara quindi un piano per lasciare il Giappone e portare fuori dal Paese le prove.

Ma il progetto non andrà come previsto.

Come finisce Moglie di una spia: il finale spiegato

Attenzione: da questo punto ci sono spoiler sul finale di Moglie di una spia.

Yusaku e Satoko progettano la fuga dividendosi. La donna deve nascondersi in una cassa caricata su una nave, portando con sé quella che crede essere la pellicola contenente le prove compromettenti, mentre Yusaku dovrebbe raggiungere successivamente gli Stati Uniti passando per Shanghai.

Il piano fallisce.

La polizia militare scopre Satoko e la porta davanti a Tsumori. L’uomo che un tempo era stato suo amico d’infanzia non mostra più alcuna indulgenza nei suoi confronti: considera il suo comportamento un tradimento verso il Paese.

A quel punto viene visionata la pellicola.

Ed ecco il grande colpo di scena del finale di Moglie di una spia.

Le immagini compromettenti non ci sono.

Yusaku ha sostituito il filmato con la pellicola amatoriale che aveva precedentemente realizzato con Satoko e Fumio. Non essendoci la prova necessaria per incriminarla, Satoko viene rilasciata. Yusaku, nel frattempo, riesce a partire verso Shanghai.

Per Satoko, però, la storia non finisce qui.

Il film compie un salto temporale e arriva al marzo del 1945. Satoko si trova ormai ricoverata in un ospedale psichiatrico. Il dottor Nozaki le riferisce di aver sentito una voce secondo la quale Yusaku sarebbe stato visto a Bombay mentre saliva su una nave diretta a Los Angeles, ma l’imbarcazione sarebbe successivamente affondata.

Non esiste quindi una certezza immediata sulla sorte del marito.

Durante un bombardamento aereo su Kobe l’ospedale viene distrutto. Satoko riesce a uscire e raggiunge una spiaggia, dove crolla sulla sabbia piangendo e urlando.

Il finale aggiunge però un ultimo dettaglio fondamentale.

Yusaku viene dichiarato morto nel 1946, ma il suo certificato di morte presenta segni di falsificazione. Satoko, alcuni anni più tardi, lascia il Giappone e parte per gli Stati Uniti.

Il film, dunque, non mostra direttamente Yusaku morto.

La falsificazione del certificato lascia volutamente un dubbio sulla sua sorte e rende possibile una lettura più aperta della conclusione.

Satoko, invece, sopravvive alla guerra e riesce infine a raggiungere proprio quel Paese che rappresentava la destinazione del progetto di fuga della coppia.

Il finale di Moglie di una spia non è quindi una classica conclusione romantica. Kurosawa lascia sospeso il destino di Yusaku e concentra l’ultima parte soprattutto sulla trasformazione di Satoko: la donna che all’inizio temeva un tradimento coniugale finisce per rischiare tutto per condividere la scelta del marito.

Cast di Moglie di una spia

La protagonista Satoko Fukuhara è interpretata da Yu Aoi, mentre Issey Takahashi veste i panni del marito Yusaku Fukuhara.

Nel cast troviamo inoltre Masahiro Higashide nel ruolo di Tsumori, Ryota Bando in quello di Fumio Takeshita, Hyunri nei panni di Hiroko Kusakabe, Takashi Sasano nel ruolo del dottor Nozaki, oltre a Yuri Tsunematsu e Minosuke.

La fotografia è firmata da Tatsunosuke Sasaki, le musiche sono di Ryosuke Nagaoka, mentre il montaggio è di Hidemi Lee.

Dove è stato girato Moglie di una spia

La città fondamentale è Kobe, nella prefettura di Hyogo, in Giappone. Non si tratta soltanto dell’ambientazione narrativa: le informazioni di produzione indicano Kobe come luogo delle riprese del film.

La scelta è particolarmente importante perché Moglie di una spia utilizza la città e le atmosfere d’epoca per ricostruire il Giappone del 1940, nel momento in cui la vita quotidiana dei protagonisti viene progressivamente schiacciata dal controllo militare e dall’avvicinarsi della guerra.

Il risultato è un film che parte quasi come la storia di una donna gelosa del marito e si trasforma progressivamente in un racconto molto più cupo, nel quale amore, fedeltà coniugale e fedeltà alla propria coscienza entrano inevitabilmente in conflitto.

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