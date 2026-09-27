“Roncaccia si è aperto con me”. Grande Fratello Vip, Jonathan racconta tutto a Piera Meloni





Jonathan Kashanian racconta a Piera Meloni di aver parlato con Alessandro Roncaccia. Il concorrente si sarebbe confidato sul loro rapporto e Jonathan prova a dare un consiglio a entrambi.





Nuovi sviluppi tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip. Jonathan Kashanian rivela alla concorrente il confronto avuto con lui e prova a fare chiarezza.

“Roncaccia si è aperto con me”. È questa la rivelazione che Jonathan Kashanian ha fatto a Piera Meloni nelle ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Una conversazione che potrebbe diventare importante per capire cosa stia realmente succedendo tra la giovane concorrente e Alessandro Roncaccia, protagonisti di una sintonia che sta facendo discutere dentro e fuori dal reality.

La situazione è delicata soprattutto perché Piera è fidanzata. Fin dall’inizio della sua esperienza al Grande Fratello Vip, ha parlato apertamente del compagno, arrivando a definirlo “l’amore della sua vita”. Nello stesso tempo, però, la vicinanza quotidiana con Roncaccia ha fatto emergere un’attrazione che gli stessi protagonisti non hanno completamente nascosto.

Adesso tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia è intervenuto Jonathan. Non per spingere i due l’uno verso l’altra, ma per provare a evitare incomprensioni e soprattutto per raccontare a Piera quello che Alessandro gli avrebbe confidato.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, Jonathan racconta il confronto

Tutto accade durante un momento di relax nella sauna. Piera si trova insieme a Megan Ria quando viene raggiunta da Jonathan Kashanian.

La concorrente torna immediatamente sulla situazione con Roncaccia e manifesta una preoccupazione molto precisa. Piera teme infatti che Alessandro possa essersi convinto che il suo recente malessere dipenda esclusivamente da lui.

“Pensa che sto male per lui”, dice Piera riferendosi a Roncaccia.

Jonathan, a quel punto, cerca di tranquillizzarla e le rivela di aver già affrontato l’argomento direttamente con Alessandro.

Ed è qui che emerge la novità.

La descrizione ufficiale del video pubblicato oggi, 27 settembre 2026, dal Grande Fratello conferma che Alessandro Roncaccia si è aperto con Jonathan Kashanian proprio riguardo a Piera Meloni.

Jonathan spiega di aver provato a far capire a Roncaccia che il momento di difficoltà attraversato dalla ragazza non può essere attribuito interamente al rapporto nato tra loro.

“Non sei tu la causa di tutto”, gli avrebbe detto.

Secondo quanto Jonathan riferisce a Piera, inoltre, Alessandro sarebbe disposto persino a fare un passo indietro pur di non metterla in difficoltà. Roncaccia accetterebbe quindi anche di mantenere con lei soltanto un rapporto di amicizia, se questa fosse la soluzione migliore per evitare ulteriori disagi.

Ma Jonathan aggiunge immediatamente un altro elemento.

Secondo lui, Roncaccia deve comunque essere libero di esprimere ciò che prova.

“Lui è libero comunque di dire quello che prova”, osserva Kashanian durante la conversazione.

Una frase che lascia aperta la questione.

Perché se da una parte Alessandro sarebbe disposto a tirarsi indietro, dall’altra Jonathan sembra consigliargli di non nascondere completamente le proprie emozioni.

“Non dovete fare a gara”: il consiglio di Jonathan a Roncaccia e Piera

Jonathan racconta quindi a Piera anche il consiglio che avrebbe dato direttamente ad Alessandro.

Secondo Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia non dovrebbero trasformare questa situazione in una battaglia di orgoglio, cercando di mostrarsi reciprocamente più distaccati di quanto siano realmente.

“Non dovete fare a gara a chi è più figo”, spiega Jonathan.

Il suo suggerimento a Roncaccia sarebbe quello di comportarsi con sincerità e, qualora sentisse realmente qualcosa per Piera, di dirglielo apertamente senza interpretare un’eventuale distanza della ragazza come una semplice bocciatura sentimentale.

La questione, però, resta particolarmente complessa.

Piera ha un fidanzato fuori dalla Casa e soltanto il giorno precedente aveva attraversato un momento di forte sconforto proprio pensando alla propria situazione sentimentale.

Durante quella conversazione, ancora una volta con Megan e Jonathan, Piera aveva ammesso di essere entrata al Grande Fratello Vip pensando di poter gestire le proprie emozioni.

“Ero convinta di riuscire a tenere tutto sotto controllo, ma è impossibile”, aveva confessato.

Megan l’aveva invitata a non giudicarsi continuamente e a cercare di capire ciò che realmente sente, mentre Jonathan le aveva suggerito di non lasciare che fossero gli altri a stabilire quale fosse la scelta giusta per lei.

E proprio il rapporto con Alessandro Roncaccia sembra essere diventato uno dei motivi principali delle sue riflessioni.

Cosa c’è davvero tra Piera e Roncaccia

Per capire la situazione bisogna tornare anche alla puntata del 25 settembre.

Il Grande Fratello Vip aveva già dedicato spazio al rapporto tra i due. Durante una clip, Piera aveva ammesso di trovare Roncaccia attraente, mentre Alessandro aveva riconosciuto di considerarla bella e di avvertire una particolare connessione con lei. Piera, durante un gioco, aveva inoltre indicato proprio Roncaccia come persona con la quale le sarebbe piaciuto uscire a cena.

La questione era arrivata anche in diretta.

Ilary Blasi aveva mandato Jonathan Kashanian e Guendalina Tavassi in confessionale per commentare quello che stava accadendo. Jonathan aveva spiegato che Piera aveva già attraversato una piccola crisi e che difficilmente si sarebbe sbilanciata prima di avere la possibilità di confrontarsi con il fidanzato.

Per questo sarebbe ancora prematuro parlare di una relazione tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia.

Il programma stesso parla di un rapporto ancora “tutto da decifrare”: esiste un’attrazione, ma dall’altra parte c’è la relazione di Piera fuori dalla Casa e la sua evidente volontà di non ferire il compagno.

La novità di oggi riguarda soprattutto Alessandro.

Se fino a questo momento erano stati i dubbi di Piera a occupare maggiormente la scena, adesso sappiamo che Roncaccia ha deciso di aprirsi con Jonathan e di parlare della situazione.

E Jonathan ha scelto di riferirlo direttamente alla ragazza.

Non sappiamo esattamente fino a che punto Alessandro abbia raccontato i propri sentimenti al coinquilino: la fonte ufficiale conferma che si è aperto con lui riguardo a Piera, ma non pubblica una trascrizione completa di tutto il colloquio. Per questo sarebbe sbagliato trasformare la confidenza in una dichiarazione d’amore che, almeno per ora, non risulta esserci stata.

Quello che emerge, però, è che Piera Meloni e Alessandro Roncaccia stanno entrambi riflettendo sul loro rapporto.

Lei è combattuta tra le emozioni nate nella Casa e il legame con il fidanzato. Lui, stando a quanto Jonathan ha raccontato, sarebbe disposto a fare un passo indietro pur di non metterla in difficoltà.

Jonathan, invece, sembra suggerire una terza strada: niente gare di orgoglio e niente strategie. Se esiste qualcosa da dire, meglio parlarne apertamente.

Ed è proprio questo che potrebbe accadere nelle prossime ore nella Casa del Grande Fratello Vip.

Dopo la confessione fatta a Jonathan, infatti, il prossimo passo potrebbe essere un confronto diretto tra Roncaccia e Piera Meloni. Solo allora si potrà capire se tra loro esista semplicemente una forte sintonia oppure se l’attrazione emersa nei primi giorni possa trasformarsi in qualcosa di più.

Per il momento una cosa è certa: Alessandro Roncaccia si è aperto con Jonathan su Piera, e Kashanian ha deciso di raccontarle quanto emerso. Adesso la parola torna ai due diretti interessati.

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